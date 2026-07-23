CHP’li Nalbantoğlu’ndan İl Gençlik Kolları’na dinazor cevabı!

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Rıfat T. Nalbantoğlu, kendisine sosyal medyada trolleyen Özel’ci CHP İzmir Gençlik Kolları’nın fikirde “Genç” olmadığını vurguladı.

Sosyal medya hesabından verdiği cevapta; “Eski İzmir İl Başkanı’na ilişkin açıklamalarımın ardından, siyasi argüman yerine bir oyuncak figür göndermeyi tercih eden CHP İzmir Gençlik Kolları’na birkaç söz söylemek isterim” diyen Nalbantoğlu; “Fransız Devrimi’nde özgürlük, eşitlik ve kardeşlik isteyen herkese “genç” denilirdi. Yaşı kaç olursa olsun bu düşüncelerin ardında gidenler gençti, genç kabul ediliyordu. Ancak bu düşüncelere karşı olanlara, fiziki yaşı çok genç olsa da “genç” denilmiyordu. Genç olmak fikir ve ideallerle başlar. Bu tip sosyal medya üzerinden kurgulanmış ve hiçbir derinliği olmayan davranış ve tutumlar, ancak yaşlanmış ve eskimiş alışkanlıkların ürünüdür. Siyasi üretiminiz bir oyuncak figürden ibaretse, asıl fosilleşen şey yaş değil, düşünce dünyanızdır. Bir oyuncağı siyasetin yerine koyacak kadar fikirsizleşenlerin, bize vizyon dersi vermeye kalkması doğrusu ibretliktir. Siyaset; plastik figürlerle değil, fikirle yapılır. Burada görüyorum ki sadece figürler değil, fikirler de plastik. Ne yazık ki bugün ortaya konulan tablo, siyasi üretkenliğin değil, düşünsel yoksulluğun fotoğrafıdır” ifadelerine yer verdi.

“BAZILARI GENÇLİĞİ SADECE BİYOLOJİK BİR VERİ, SİYASETİ İSE SOSYAL MEDYA GÖSTERİSİNE İNDİRGEMİŞ DURUMDA”

CHP Genel Sekreteri Nalbantoğlu; “Biz gençliği hiçbir zaman yaş üzerinden tarif etmedik. Gençlik; akıldır, cesarettir, üretkenliktir. Ancak görüyoruz ki bazıları gençliği sadece biyolojik bir veri, siyaseti ise sosyal medya gösterisine indirgemiş durumda. Keşke bir oyuncak göndermek yerine İzmir’e, CHP’ye ya da Türkiye’ye dair tek bir özgün fikir gönderebilselerdi. O zaman gerçekten tartışacak bir şeyimiz olurdu. Cumhuriyet Halk Partisi’nin yüzyılı aşan geleneği; dedikoduyla, etiketle ve gösteriyle değil, mücadeleyle yazılmıştır. O geleneği oyuncak figürlerle tartışmaya açabileceğini sananlar, önce o tarihin ağırlığını kavramalıdır. Bu seviyede ısrar edecekseniz, sizi son kez muhatap alıyorum. Hadi şimdi sırayı, ezber cümlelerle yorum sıralarını dolduracak dijital koro alsın” mesajını aktardı.