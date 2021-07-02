CHP'li Muratpaşa Belediyesi 'Hacı Bektaş Veli'nin heykelini dikti!

AK Parti hükümetinin mega projelerini eleştiren, kendileri de her güne bir heykel sığdıran CHP'li belediyelerden Antalya Muratpaşa Belediyesi, bugün heykel açılış töreni düzenledi.

Heykel için harcanan bütçelerde sınır tanımayan CHP'li belediyeler, bu faaliyetlerinden vazgeçmiyor.

CHP'li Muratpaşa Belediyesi heykel dikti

Türkiye'de hemen hemen hergün tüm CHP'li belediyelerden biri, heykel haberi ile kamuoyunun gündemini oluşturuyor. Bu belediyelerden Antalya'da CHP'li Muratpaşa Belediyesi, bugün heykel haberiyle gündem oldu.

CHP'li Muratpaşa Belediyesi’nin 2018’de hizmete açtığı Zeytinköy Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’ne, Hakk'a yürüyüşünün 750’nci yıl dönümü dolayısıyla yapılan Hacı Bektaş Veli heykelinin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Açılışta Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’la birlikte Hacı Bektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, İyi Parti İl Başkanı Mehmet Başaran, Alevi kültür ve yöre dernekleri başkan ve yönetim kurulu üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri, belediye meclis üyeleri yer aldı.

CHP'li Başkan açılış töreninde konuştu

Heykelin açılış töreninde Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Bu sanat eserinin, takip ettiğimiz barış ve kardeşlik felsefesinin, takip ettiğimiz hümanizmanın yeni kuşaklarımızı etkilemesine vesile olmasını diliyorum.” diye konuştu.