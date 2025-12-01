  • İSTANBUL
Hayat-Aktüel
11
Yeniakit Publisher
TÜİK açıkladı: En uzun yaşayanlar bu ilde!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
TÜİK açıkladı: En uzun yaşayanlar bu ilde!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun( TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye'de ortalama yaşam beklentisi ve en uzun ömürlü olan şehir belli oldu.

#1
Foto - TÜİK açıkladı: En uzun yaşayanlar bu ilde!

Teknolojik imkanların artmasıyla beraber dünya genelinde insan ömrü uzadı. Ancak kötü alışkanlıklar, yoğun şehir yaşamı ve beklenmedik kazalar yaşam süresini azaltabiliyor. Buna karşın bazı bölgelerde yaşayanlar, bölge şartları ve kişisel alışkanlık sayesinde daha uzun ömürlü oluyor.

#2
Foto - TÜİK açıkladı: En uzun yaşayanlar bu ilde!

TÜİK UZUN ÖMÜRLÜ İLLERİ AÇIKLADI TÜİK verilerine göre hazırlanan çalışma da Türkiye’nin en uzun ömürlü illerini ortaya koydu. Yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan "doğuşta beklenen yaşam süresi" Türkiye'de 2021-2023 döneminde 77,3 yıl iken 2022-2024 döneminde arttı.

#3
Foto - TÜİK açıkladı: En uzun yaşayanlar bu ilde!

ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ BELLİ OLDU Ayrıca TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre, Türkiye’de ortalama yaşam beklentisi 78,3 yıl olarak belirlendi.

#4
Foto - TÜİK açıkladı: En uzun yaşayanlar bu ilde!

GÜNCEL SAYILAR PAYLAŞILDI 1 Ekim 2025 itibarıyla Türkiye’nin nüfusunun 85 milyon 980 bin 654 kişiye ulaştığını açıklayan TÜİK, büyükşehirlerden doğal güzelliklere sahip kentlere kadar tüm illerin güncel sayılarını paylaştı.

#5
Foto - TÜİK açıkladı: En uzun yaşayanlar bu ilde!

Bir süre önce yapılan kapsamlı araştırma ise 81 ildeki yaşam süresini karşılaştırarak ilginç sonuçlar ortaya koydu.

#6
Foto - TÜİK açıkladı: En uzun yaşayanlar bu ilde!

Adana – Kadın: 80.8, Erkek: 74.6, Ortalama: 77.7 Adıyaman – Kadın: 80.2, Erkek: 74.0, Ortalama: 77.1 Afyonkarahisar – Kadın: 81.1, Erkek: 75.0, Ortalama: 78.1 Ağrı – Kadın: 79.4, Erkek: 73.2, Ortalama: 76.3 Aksaray – Kadın: 81.0, Erkek: 75.2, Ortalama: 78.1 Amasya – Kadın: 81.6, Erkek: 75.4, Ortalama: 78.5 Ankara – Kadın: 83.2, Erkek: 77.1, Ortalama: 80.1 Antalya – Kadın: 84.0, Erkek: 77.6, Ortalama: 80.8 Ardahan – Kadın: 80.3, Erkek: 74.4, Ortalama: 77.3 Artvin – Kadın: 82.0, Erkek: 75.8, Ortalama: 78.9

#7
Foto - TÜİK açıkladı: En uzun yaşayanlar bu ilde!

Aydın – Kadın: 84.5, Erkek: 78.2, Ortalama: 81.3 Balıkesir – Kadın: 84.1, Erkek: 78.0, Ortalama: 81.0 Bartın – Kadın: 82.5, Erkek: 76.2, Ortalama: 79.3 Batman – Kadın: 79.1, Erkek: 73.4, Ortalama: 76.2 Bayburt – Kadın: 81.0, Erkek: 75.1, Ortalama: 78.0 Bilecik – Kadın: 82.6, Erkek: 76.7, Ortalama: 79.6 Bingöl – Kadın: 79.7, Erkek: 73.8, Ortalama: 76.7 Bitlis – Kadın: 79.0, Erkek: 73.3, Ortalama: 76.1 Bolu – Kadın: 83.4, Erkek: 77.3, Ortalama: 80.3 Burdur – Kadın: 83.0, Erkek: 77.1, Ortalama: 80.0 Bursa – Kadın: 83.5, Erkek: 77.5, Ortalama: 80.4 Çanakkale – Kadın: 85.0, Erkek: 78.8, Ortalama: 81.9 Çankırı – Kadın: 82.8, Erkek: 76.6, Ortalama: 79.7 Çorum – Kadın: 82.0, Erkek: 75.8, Ortalama: 78.9 Denizli – Kadın: 83.7, Erkek: 77.4, Ortalama: 80.5 Diyarbakır – Kadın: 79.5, Erkek: 73.2, Ortalama: 76.3 Düzce – Kadın: 81.4, Erkek: 75.3, Ortalama: 78.3 Edirne – Kadın: 84.2, Erkek: 78.0, Ortalama: 81.0

#8
Foto - TÜİK açıkladı: En uzun yaşayanlar bu ilde!

Elazığ – Kadın: 81.5, Erkek: 75.1, Ortalama: 78.3 Erzincan – Kadın: 81.3, Erkek: 75.0, Ortalama: 78.2 Erzurum – Kadın: 80.2, Erkek: 74.0, Ortalama: 77.0 Eskişehir – Kadın: 84.8, Erkek: 78.4, Ortalama: 81.6 Gaziantep – Kadın: 80.0, Erkek: 74.1, Ortalama: 77.0 Giresun – Kadın: 83.3, Erkek: 77.2, Ortalama: 80.2 Gümüşhane – Kadın: 82.0, Erkek: 76.0, Ortalama: 79.0 Hakkâri – Kadın: 78.5, Erkek: 72.6, Ortalama: 75.5 Hatay – Kadın: 80.6, Erkek: 74.7, Ortalama: 77.6 Iğdır – Kadın: 79.4, Erkek: 73.5, Ortalama: 76.4 Isparta – Kadın: 84.0, Erkek: 78.0, Ortalama: 81.0 İstanbul – Kadın: 84.3, Erkek: 77.6, Ortalama: 80.9 İzmir – Kadın: 85.1, Erkek: 78.8, Ortalama: 82.0 Kahramanmaraş – Kadın: 80.8, Erkek: 74.9, Ortalama: 77.9 Karabük – Kadın: 82.4, Erkek: 76.3, Ortalama: 79.3 Karaman – Kadın: 81.7, Erkek: 75.6, Ortalama: 78.6 Kars – Kadın: 79.8, Erkek: 73.6, Ortalama: 76.6 Kastamonu – Kadın: 83.7, Erkek: 77.4, Ortalama: 80.5 Kayseri – Kadın: 82.1, Erkek: 76.0, Ortalama: 79.0 Kırıkkale – Kadın: 81.6, Erkek: 75.2, Ortalama: 78.4

#9
Foto - TÜİK açıkladı: En uzun yaşayanlar bu ilde!

Kırklareli – Kadın: 84.0, Erkek: 77.9, Ortalama: 81.0 Kırşehir – Kadın: 82.3, Erkek: 76.1, Ortalama: 79.2 Kilis – Kadın: 80.0, Erkek: 74.0, Ortalama: 77.0 Kocaeli – Kadın: 83.0, Erkek: 77.0, Ortalama: 80.0 Konya – Kadın: 82.0, Erkek: 75.8, Ortalama: 78.9 Kütahya – Kadın: 82.5, Erkek: 76.4, Ortalama: 79.4 Malatya – Kadın: 81.5, Erkek: 75.3, Ortalama: 78.4 Manisa – Kadın: 83.2, Erkek: 77.0, Ortalama: 80.1 Mardin – Kadın: 79.6, Erkek: 73.5, Ortalama: 76.5 Mersin – Kadın: 83.0, Erkek: 76.8, Ortalama: 79.9 Muğla – Kadın: 85.5, Erkek: 79.3, Ortalama: 81,2 Muş – Kadın: 78.8, Erkek: 72.9, Ortalama: 75.8 Nevşehir – Kadın: 82.0, Erkek: 75.8, Ortalama: 78.9 Niğde – Kadın: 82.2, Erkek: 76.1, Ortalama: 79.1 Ordu – Kadın: 84.1, Erkek: 77.7, Ortalama: 80.9 Osmaniye – Kadın: 80.7, Erkek: 74.6, Ortalama: 77.6 Rize – Kadın: 82.8, Erkek: 76.7, Ortalama: 79.7 Sakarya – Kadın: 83.0, Erkek: 76.8, Ortalama: 79.9 Samsun – Kadın: 83.7, Erkek: 77.5, Ortalama: 80.6 Siirt – Kadın: 79.2, Erkek: 73.0, Ortalama: 76.1/ kaynak: ensonhaber

#10
Foto - TÜİK açıkladı: En uzun yaşayanlar bu ilde!

Sinop – Kadın: 84.4, Erkek: 78.2, Ortalama: 81.2 Sivas – Kadın: 82.1, Erkek: 75.9, Ortalama: 79.0 Şanlıurfa – Kadın: 79.0, Erkek: 72.8, Ortalama: 75.9 Şırnak – Kadın: 78.5, Erkek: 72.4, Ortalama: 75.4 Tekirdağ – Kadın: 83.2, Erkek: 77.0, Ortalama: 80.0 Tokat – Kadın: 82.4, Erkek: 76.2, Ortalama: 79.3 Trabzon – Kadın: 83.5, Erkek: 77.4, Ortalama: 80.4 Tunceli – Kadın: 84.7, Erkek: 78.5, Ortalama: 81.6 Uşak – Kadın: 83.0, Erkek: 76.9, Ortalama: 79.9 Van – Kadın: 78.7, Erkek: 72.6, Ortalama: 75.6 Yalova – Kadın: 84.0, Erkek: 77.8, Ortalama: 81.0 Yozgat – Kadın: 81.6, Erkek: 75.4, Ortalama: 78.5 Zonguldak – Kadın: 82.0, Erkek: 75.8, Ortalama: 78.9

