CHP'li Muhittin Böcek'ten o iddialara yalanlama

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in uzun süredir Muharrem İnce’yle görüştüğü ve Memleket Hareketi’ne geçeceği öne sürülmüştü.

İddialara ilişkin açıklama yapan Böcek, CHP'den ayrılmayacağını söyledi.

Muharrem İnce'yle tanışıklığının eskiye dayandığını ve kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptığını aktaran Böcek, "Parti değiştirme niyetim yok bugüne kadar da böyle bir niyetim olmadı. Bugüne kadar hiç zikzak yapmadım ben partimde çalışmalarımı sürdüreceğim Antalya’da hizmetimi sürdüreceğim" dedi.