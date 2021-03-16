  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP'li Muhittin Böcek'ten o iddialara yalanlama
Siyaset

CHP'li Muhittin Böcek'ten o iddialara yalanlama

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muharrem İnce'nin partisine geçeceğine yönelik iddiaları yalanladı. İnce ile ilişkisinin iyi olduğunu ancak partisine katılmak istemediğini ifade eden Böcek, "Bugüne kadar hiç zikzak yapmadım ben partimde çalışmalarımı sürdüreceğim" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 18:39:00 - 2021-03-16 18:43:03
CHP'li Muhittin Böcek'ten o iddialara yalanlama

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in uzun süredir Muharrem İnce’yle görüştüğü ve Memleket Hareketi’ne geçeceği öne sürülmüştü.

İddialara ilişkin açıklama yapan Böcek, CHP'den ayrılmayacağını söyledi.

Muharrem İnce'yle tanışıklığının eskiye dayandığını ve kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptığını aktaran Böcek, "Parti değiştirme niyetim yok bugüne kadar da böyle bir niyetim olmadı. Bugüne kadar hiç zikzak yapmadım ben partimde çalışmalarımı sürdüreceğim Antalya’da hizmetimi sürdüreceğim" dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye’nin silah ihracatı son 5 yılda yüzde 30 arttı
Ekonomi

Türkiye’nin silah ihracatı son 5 yılda yüzde 30 arttı

Türkiye’nin silah ihracatı, savunma sanayiinde yerlilik oranının yukarı taşınmasıyla 2016-2020 döneminde 2011-2015 dönemine göre yüzde 30 ar..
İsrail’i korku sardı! 'Füzelerle vurulabiliriz'
Dünya

İsrail’i korku sardı! 'Füzelerle vurulabiliriz'

İsrail'in son dönemde sürekli olarak karasularına girdiği Lübnan'da sessizlik devam ediyor. Tel-Aviv yönetimi, Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'..
Masumlar Apartmanı uyarısı: Eğer onun gibiyseniz...
Medya

Masumlar Apartmanı uyarısı: Eğer onun gibiyseniz...

Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakteri ile gündeme gelen idrar kaçırma hastalığına ilişkin uzmanlardan açıklama geldi. Uzmanlar hasta..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay