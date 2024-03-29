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Siyaset CHP’li Muhittin Böcek’in afişleri Cüneyt Özdemir’i çileden çıkarttı
Siyaset

CHP’li Muhittin Böcek’in afişleri Cüneyt Özdemir’i çileden çıkarttı

Yeniakit Publisher
2024-03-29 11:34:00 -

CHP Antalya adayı Muhittin Böcek'in, "Antalya cumhuriyete sahip çıkacak", "Antalya'da yasaklara geçit yok" şeklindeki pankartları Cüneyt Özdemir'i kızdırdı.

31 Mart yerel seçimleri öncesi Antalya'da afiş tartışması yaşanıyor.

CHP Antalya adayı Muhittin Böcek'in billboardlara astırdığı "Antalya cumhuriyete sahip çıkacak", "Antalya'da yasaklara geçit yok" yazılar sosyal medyada gündem oldu.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Youtube kanalında CHP'li başkanların bu tavrını eleştirerek, "5 yıldır görevdesin anlatsana kardeşim, şu parkı açtık, şu meydanı yaptık. Ben onları yapmadım ama Cumhuriyete sahip çıkalım. Belediye başkanı seçiyoruz ya ne Cumhuriyeti. Antalya Altın Portakal'ı niye yapamadın bir onun hesabını ver" dedi.

Şişli'de CHP'li başkanın kendi döneminde yaptığını bilmediğini söyleyen Özdemir, "Hizmeti konuşacaksın. Yaşam biçimine mi oy veriyoruz, yoksa yaptığı hizmete mi?" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

hasel

Böcek,etrafa pislik atarak böcekliğini yapıyor.Bir hizmeti var mı YOK.Neden karnı TOK onun için hizmeti yok.(Antalyayı yedi bitirdi)

By kemal

İki şarkı türkü marş çığırtımı 5 sene geçer. Ağustos böceği gibi bunlar
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