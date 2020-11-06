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Gündem CHP'li muhabire vatandaştan ders gibi cevap! Dondu kaldı...
Gündem

CHP'li muhabire vatandaştan ders gibi cevap! Dondu kaldı...

Sokak röportajı yapan CHP'li muhabirin dolar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı üzerinden sorduğu manipülatif soruya vatandaşın verdiği ders niteliğinde cevap gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 12:00:00 - 2020-11-06 12:05:58

Sokak röportajı yapan CHP’li muhabir sert kayaya çarptı.

CHP’li muhabirin ekonomi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maaşı üzerinden sorduğu manipülatif soruya ders niteliğinde cevap veren bir vatandaş, solak medyanın yapmış olduğu algı operasyonunu da deşifre etti.

Sorularıyla vatandaştan istediği cevabı alamayan CHP’li muhabir lafı geveledi.

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