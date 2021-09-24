CHP'li Muğla Belediyesi bir ilke imza attı! Dışkılı sulama

Muğla'da son zamanlarda yükselen kötü kokular vatandaşı isyan noktasına getirmişken, şikayetlerin artması üzerine yapılan araştırma sonucu kötü konunun nedeni ortaya çıktı. Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından yapılan analizlerde CHP'li Muğla belediyesine bağlı Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ)'nin kullandığı arıtma suyunun lağım kaynaklı koliform içerdiği belirlendi.

Artan şikayetler üzerine CHP'li Muğla belediyesine bağlı, MUSKİ tarafından işletilen Atıksu Arıtma Tesisine refüj sulama amaçlı kullanılan Atıksu Arıtma Tesisinin çıkışından numune alındı.

Alınan numune Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MÜÇEMER Su Analiz Laboratuvarında analiz edildi. Analiz sonucunda rapor hazırlandı.

Raporda ilgili parametrelere göre limit değeri "0" (sıfır) olması gereken suda Fekal Koliform değerinin 390 olduğu belirtildi. İnsan sağlığına son derece zararlı olan Fekal Koliform insan ve hayvan dışkısından kaynaklanıyor.

Refüj ve parklar lağım suyuyla yıkanmış!

Park ve refüj sulamada kullanılan Atıksu Arıtma Tesisi'nden kullanılan sular, bütün şehri lağım kokusuna boğdu. Muğlalı vatandaşlar maduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin paylaştığı raporlar şu şekilde