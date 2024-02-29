CHP’li Müftü karısını unutun şimdi CHP’nin ‘Sarıklı Hoca’sı gündemde Her röportajda karşımıza o çıkıyor

Yerel seçimlere az bir süre kala CHP geçmişte olduğu gibi bugünde algı oluşturmak amacı ile kara propaganda tiyatrolarını sergilemeye devam ediyor.

BEŞ VAKİT NAMAZ KILAN MÜFTÜ KARISI

Bilindiği gibi her seçim öncesi sosyal medyada pek çok yalan haber üretilmiş 'bu kadar da olmaz' dedirten cinsten kara propaganda piyasaya sürümüştü. 28 Şubat döneminde sahnede Fadime Şahin- Ali Kalkancı rol alırken Gezi olayları sonrasında da akıllara durgunluk verecek bir Müftü! Karısı sosyal medyada dolaşıma sunulmuştu.

Fadime Şahin’in Özel olarak travesti Sisi tarafından keşfedilip piyasaya çıkartıldığı, “Ben beş vakit namaz kılan bir müftü karısıyım” diyen sahtekarın da CHP ilçe başkanının karısı olduğu anlaşılmıştı.

Ancak bu kez Fadime Şahin’e de sahtekâr müftü karısına da taş çıkartacak yeni bir rol model bulundu.

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CHP’NİN SARIKLI HOCASI

Son günlerde sokak röportajlarında bir sarıklı hoca peydah oldu. Her kameranın önünde onu görmeye başladık. İBB’nin sosyal medya röportajcıları her ne hikmetse her sabah bu Sarıklı Hoca’nın olduğu yerlerde dolaşıyor.

Tesadüfen! sokaktan geçen Sarıklı Hoca her defasında kameraların karşısına geçip Ekrem İmamoğlu güzellemeleri yapıyor. Sosyal Medya’yı bu şekilde algı operasyonları ile kirleten CHP’nin her röportajda kameralar karşısına geçen bu sakallı sarıklı tip ile ipliği bir kez daha pazara çıktı.