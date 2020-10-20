  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP'li Mücahit Avcı'dan sahabeye hakaret!
Gündem

CHP'li Mücahit Avcı'dan sahabeye hakaret!

CHP'de sosyal medya danışmanı olduğu bilinen Mücahit Avcı, Twitter hesabından AK Parti üzerinden sahabe Musab b. Umeyr'e hakaret etti. Avcı'nın bu paylaşımına sosyal medya kullanıcılarının açtığı ‘ChpİslamDüşmanıdır’ tagı ile tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 21:16:00 -
CHP'li Mücahit Avcı'dan sahabeye hakaret!

Yeniakit.com.tr

CHP Sosyal Medya Danışmanı Mücahit Avcı, 'CHP sonunda bunu da yaptı' dedirten bir skandala imza attı. CHP'li Mücahit Avcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sahabe Musab b. Umeyr hakkında aşağılık ifadeler kullandı.

CHP'li Mücahit Avcı'dan sahabeye hakaret

Tesettürlülere, imam hatiplilere, muhafazakarlara karşı yaptıkları söylemlerle tepkilerin hedefi olan CHP'de şimdi de sahabeye hakaret edildi. Daha önce de din ve devlet düşmanlığı paylaşımları yapan Mücahit Avcı bu sefer AK Parti üzerinden Hz. Musab b. Umeyr'e çirkin söylemlerde bulundu.

Uhud Savaşı’nda şehit olduğu zaman cebinden kefen parası bile çıkmayan Hz. Musab b. Umeyr için, “Bu dönemde yaşasa şüphesiz AKP Gençlik Kolları Başkanı ya da ihale takipçisi olurdu.” ifadelerini kullandı.

Mücahit Avcı'nın paylaşımı:

Paylaşımını sildi

Sosyal medyada CHP'li Mücahit Avcı’ya çok sayıda vatandaş, ‘ChpİslamDüşmanıdır’ tagı açarak tepkilerini ifade ettiler. İslam davası uğruna tüm zenginliğinden vazgeçen Musab b. Umeyr hakkında aşağılıkça ifadeler kullanan Avcı hakkında sosyal medya kullanıcıları yetkilileri göreve çağırdı.

Avcı, gelen tepkiler üzerine Twitter hesabından yaptığı paylaşımı sildi.

Mücahit Avcı'nın sicili kabarık

Öte yandan Avcı, daha önce de 15 Temmuz hain darbe girişiminde ‘sokağa çıkmayın’ çağrısı yapmış, okunan selalardan rahatsızlığını yazmıştı. Twitter hesabını din ve devlet düşmanlığı propagandası olarak kullanan Avcı'nın eski paylaşımları da tekrar akıllara geldi.

İşte Avcı'nın yaptığı skandal paylaşımlar:

Adı 'Mücahit' kendi 'cihat' düşmanı! Oylar bu kafaya mı emanet?
Adı 'Mücahit' kendi 'cihat' düşmanı! Oylar bu kafaya mı emanet?

Gündem

Adı 'Mücahit' kendi 'cihat' düşmanı! Oylar bu kafaya mı emanet?

Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler
Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler

Gündem

Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan'dan kalleş hamle! Türkiye'ye karşı S-300'leri...
Gündem

Yunanistan'dan kalleş hamle! Türkiye'ye karşı S-300'leri...

Türkiye'nin Akdeniz'deki başarılarını hazmedemeyen Yunanistan, S-300 hava ve füze savunma sistemini Girit'te NATO'dan habersiz NATO atış ala..
Rusya'dan açıklama geldi! Anlaşma bitiyor
Dünya

Rusya'dan açıklama geldi! Anlaşma bitiyor

Rusya'dan gelen açıklamaya göre; silahların azaltılması konusunda yapılan Yeni START anlaşması bitiyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, YENİ STAR..
Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş uyarı: Bir gece yarısı operasyonuyla...
Gündem

Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş uyarı: Bir gece yarısı operasyonuyla...

Melih Gökçek 'kesin bilgi' diyerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bir grup solcu birleşip bir ..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay