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CHP Sosyal Medya Danışmanı Mücahit Avcı, 'CHP sonunda bunu da yaptı' dedirten bir skandala imza attı. CHP'li Mücahit Avcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sahabe Musab b. Umeyr hakkında aşağılık ifadeler kullandı.

CHP'li Mücahit Avcı'dan sahabeye hakaret

Tesettürlülere, imam hatiplilere, muhafazakarlara karşı yaptıkları söylemlerle tepkilerin hedefi olan CHP'de şimdi de sahabeye hakaret edildi. Daha önce de din ve devlet düşmanlığı paylaşımları yapan Mücahit Avcı bu sefer AK Parti üzerinden Hz. Musab b. Umeyr'e çirkin söylemlerde bulundu.

Uhud Savaşı’nda şehit olduğu zaman cebinden kefen parası bile çıkmayan Hz. Musab b. Umeyr için, “Bu dönemde yaşasa şüphesiz AKP Gençlik Kolları Başkanı ya da ihale takipçisi olurdu.” ifadelerini kullandı.

Mücahit Avcı'nın paylaşımı:

Paylaşımını sildi

Sosyal medyada CHP'li Mücahit Avcı’ya çok sayıda vatandaş, ‘ChpİslamDüşmanıdır’ tagı açarak tepkilerini ifade ettiler. İslam davası uğruna tüm zenginliğinden vazgeçen Musab b. Umeyr hakkında aşağılıkça ifadeler kullanan Avcı hakkında sosyal medya kullanıcıları yetkilileri göreve çağırdı.

Avcı, gelen tepkiler üzerine Twitter hesabından yaptığı paylaşımı sildi.

Mücahit Avcı'nın sicili kabarık

Öte yandan Avcı, daha önce de 15 Temmuz hain darbe girişiminde ‘sokağa çıkmayın’ çağrısı yapmış, okunan selalardan rahatsızlığını yazmıştı. Twitter hesabını din ve devlet düşmanlığı propagandası olarak kullanan Avcı'nın eski paylaşımları da tekrar akıllara geldi.

İşte Avcı'nın yaptığı skandal paylaşımlar: