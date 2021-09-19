CHP'li milletvekilleri topa tutmuştu! Baskılar Canan Kaftancıoğlu'na, 'Atatürk' dedirtti

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyadan canlı yayınlanan Taksim Toplantıları'ndaki bir konuşmasında, "Gazi Mustafa Kemal" demiş ve "Atatürk" adını kullanmamıştı. CHP'li Kaftancıoğlu bunun kişisel bir tercih olduğunu söylemişti. Kaftancıoğlu bu durum sebebi ile CHP'li milletvekilleri tarafından topa tutulmuştu.

Baskılardan sonra geri adım attı

Atila Sertel, Kamil Okyay Sındır, Tacettin Bayır, Sevda Erdan Kılıç, Mehmet Ali Çelebi, Tuncay Özkan ve Bedri Serter'in tepki mesajları ile karşılaşan Canan Kaftancıoğlu, baskılardan sonra geri adım attı.

"Gaziler Günü" sebebi ile twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, ilk defa, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk" ifadesini kullandı.

Kaftancıoğlu'nun gerekçesi

Kaftancıoğlu, "Atatürk" adını kullanmamasına gerekçe olarak şunları söylemişti: "Kişilerin isimlerinden söz ederken, belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek, kendime ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum."

CHP'li milletvekilleri Kaftancıoğlu'na sert tepki göstermişti

Atila Sertel: "Mustafa Kemal Atatürk'ümüze, yüce önderimize dil uzatmaya kalkanlara karşı canımızı siper edeceğiz. Bu gerçektir. Ancak, Atatürk diyemeyen bir il başkanına da gereken ders verilmezse bu da bizim en büyük ayıbımızdır. Unutmayın, partimizin kurucusu yüce önderimizdir."

Mehmet Ali Çelebi: "Partimizin bir il başkanı Atatürk demeyi tercih etmezmiş. Millet gönlüne koyup haykırdıktan sonra demesin, ne yazar. Ama unutma, burası CHP. Kafası karışık olanlar iyi bilsin, bu partide 10 Aralık'tan önce 29 Ekim gelir. Mustafa Kemal'in askerleriyiz."

Sevda Erdan Kılıç: "Atatürk soyadı, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından halk adına verilmiş sadece bir soyadı değil, emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı verilmiş mücadelenin, bize emanet edilen davanın adıdır."

Kamil Okyay Sındır-Tacettin Bayır: "CHP Tüzüğü, Madde 1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu, ilk genel başkanı ve değişmez önderi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Hatırlatılır."

Berdi Serter: "Büyük insan, dünyanın şapka çıkarttığı lider Mustafa Kemal Atatürk'ün adını anmak ve ilkeleri ile büyüyüp, kurduğu partimin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Başka söze gerek yok."

Tuncay Özkan: "Atatürk zaferin adıdır. Yedi düveli geldikleri gibi gönderen o'dur. 30 Ağustos Meydan Muharebesi'nin 99. yılı kutlu olsun. Ordular yenilir, millet yenilmez. Çünkü hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır."