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Gündem

CHP’li milletvekili Sultanahmet Cami'sinin de müze olmasını istedi

Geçmişte camileri ahıra çeviren CHP zihniyeti yeniden hortladı. Seçim öncesi camide Yasin okuyan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, telekonferasla katıldığı Yunanistan’daki bir toplantıda Yunan gazetecinin kendisine yönelttiği soruya, ”Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum” cevabını verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 09:38:00 - 2020-06-12 09:46:24
CHP’li milletvekili Sultanahmet Cami'sinin de müze olmasını istedi

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Camileri ahıra çeviren, ‘Allah ve ahlaktan bahsetmek yasaktır’ diyerek gazetelere beyanname gönderen, son dönemde ise merkezi ezan sistemine sızarak minarelerimizden ‘Çav Bella’ şarkısının çalınmasına alkış tutan CHP zihniyeti TBMM kürsüsünde hortladı.

Ortak miras palavrası

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Osmanlı’nın en önemli mimari eserlerinden biri olan Sultanahmet Camii’nin de müze yapılması gerektiğini söyledi. Bilinçaltını kusan ve zihniyetini kirliliğini gözler önüne seren Kaboğlu, “Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı hatta Sultanahmet de müze olmalı çünkü bunlar artık bizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar” ifadelerini kullandı. ‘Ayasofya’yı açacaksanız açın’ sözleriyle ucuz şovlara imza atan ve kamuoyunu manipüle etmeye çalışan CHP’nin gerçek niyeti ise milletvekilinin ağzından ifşa oldu. CHP’nin ittifak ortağı sözde İYİ Parti ise kendini bilmez vekilin hadsiz sözleri karşısında sus pus oldu.

Diğer yandan, daha önce Meclis’te yaptığı bir konuşmada, “Bu hükümet dünyanın en iyi işini de yapsa alkışlayacak değiliz” diyen CHP’li Engin Altay da, Türkiye’nin darbeci Hafter’e karşı Ulusal Mutabakat Hükümeti ile birlikte yürüttüğü başarılı operasyonlarını gölgelemek için, “Erdoğan Libya petrolünün peşinde” diyerek iftira attı.

Çelik: Bunlar nasıl Türkiyeli!

AK Parti Sözcüsü Çelik ise CHP’li Kaboğlu’nun sözlerine tepki göstererek şunları ifade etti: “Türkiye, tüm dinlerin ibadethanelerine saygısını yıllardır yeni adımlarla pekiştiriyor. Bunlar ise her türlü saygısızlığı bu ülkenin parlamentosunda yapıyorlar. Şiddetle kınıyoruz bu siyaset. Akıl, idrak, izan bu mahalleye hiç uğramamış. Bir insan, kendi coğrafyasına ve değerlerine nasıl bu kadar yabancı olabilir.”

Darbecilerle kol kola

Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, şunları dile getirdi: “Camilerde okunan ezana bile tahammülü olmayan insanlar var bu partinin içerisinde. Bunlar içeride ve dışarıda darbecilerle kol kola geziyor. Kendi ülkesini dışarıya şikayet eden bir partiden ne bekliyorsunuz ki?” dedi.

Ülkesine düşmanlar

AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ise, şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye’nin, Türk milletinin menfaatine yapılan her projeye, atılan her adıma karşı çıkan bu parti millete hizmet etmiyor. Peki görevi bu millete hizmet etmek olan CHP, kime hizmet ediyor? Tabi ki dış mikraklara. Her kafadan farklı bir ses çıkıyor. Bu bir parti için çok tehlikeli bir durum.”

 

Yeni Akit Gazetesi

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