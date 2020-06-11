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Gündem

CHP'li Milletvekili Kaboğlu: Sultan Ahmet Camii de müze olsun

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, Ayasofya tartışmalarının yaşandığı TBMM'de skandal açıklamalar yaptı. Kaboğlu, Sultan Ahmet Camisi'nin de müze olması gerektiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 01:17:00 -
CHP'li Milletvekili Kaboğlu: Sultan Ahmet Camii de müze olsun

Ayasofya tartışmalarının yaşandığı mecliste dün zaman, zaman gerginlikler de yaşanmıştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarına göre CHP'li vekil İbrahim Özden Kaboğlu mecliste söz aldığı sırada skandal açıklamalar yaptı.

Sultan Ahmet Camisi'nin de müze olması gerektiği şeklinde açıklamalar yapan Kaboğlu şu ifadeleri kullandı;

''Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı, hatta Sultan Ahmet de müze olmalı çünkü bunlar artık bizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar.''

AK Parti tepki gösterdi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş skandal sözlere "Sayın Kaboğlu'na söyleyeceğim şudur, kendileri iktidara geldiklerinde yapabilirlerse Sultanahmet Camisi'ni müzeye çevirirler." şeklinde cevap verdi.

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