CHP'li Mehmet Bekaroğlu'nun kızı köpek saldırısına uğradı! Karanlık Oda TV bakın nasıl haberleştirdi
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, köpeklerin kızına saldırdığını sosyal medya hesabından paylaştı. Yalanın ve algının merkezi karanlık Oda TV ise söz konusu paylaşımı kırparak "Bekaroğlu’nun kızına saldırı..." şeklinde verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, kızının köpek saldırısına uğradığını sosyal medya platformu Twitter hesabından paylaştı.
Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yalan ve algı operasyonu yapmak için gece gündüz demeden çırpınan karanlık Oda TV, Bekaroğlu'nun söz konusu paylaşımını kırptı.
Paylaşımı "Bekaroğlu’nun kızına saldırı..." şeklinde haberleştiren Oda TV, siyasi algı operasyonuna girişti.
İşte CHP'li Mehmet Bekaroğlu'nun paylaşımı:
İşte karanlık Oda TV'nin haberi: