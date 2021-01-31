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Gündem CHP'li Mehmet Bekaroğlu'nun kızı köpek saldırısına uğradı! Karanlık Oda TV bakın nasıl haberleştirdi
Gündem

CHP'li Mehmet Bekaroğlu'nun kızı köpek saldırısına uğradı! Karanlık Oda TV bakın nasıl haberleştirdi

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, köpeklerin kızına saldırdığını sosyal medya hesabından paylaştı. Yalanın ve algının merkezi karanlık Oda TV ise söz konusu paylaşımı kırparak "Bekaroğlu’nun kızına saldırı..." şeklinde verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 12:34:00 - 2021-01-31 12:38:25
CHP'li Mehmet Bekaroğlu'nun kızı köpek saldırısına uğradı! Karanlık Oda TV bakın nasıl haberleştirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, kızının köpek saldırısına uğradığını sosyal medya platformu Twitter hesabından paylaştı.

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yalan ve algı operasyonu yapmak için gece gündüz demeden çırpınan karanlık Oda TV, Bekaroğlu'nun söz konusu paylaşımını kırptı.

Paylaşımı "Bekaroğlu’nun kızına saldırı..." şeklinde haberleştiren Oda TV, siyasi algı operasyonuna girişti.

İşte CHP'li Mehmet Bekaroğlu'nun paylaşımı:

İşte karanlık Oda TV'nin haberi:

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Yorumlar

kararlı duruş gerek

2. ve 3. sorular, çok yerinde; ama, insanlar bu sıkıntıları yıllardır yaşarken ve acil çözüm beklerken, sizler ne yaptınız (yapıyorsunuz)? İlla, acil çözülmesi gereken problemler için, başınıza gelmesi mi gerekiyor? Umarız ki; ilk işiniz, insanların can ve mal güvenliğini sağlayıcı bir kanun teklifi vererek, "bir an evvel" yürürlüğe girmesine çalışırsınız...
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Abdulcabbar

Şeytana şeytan mısın? Denilmez. Onun çaresi, o şeytan- ı Lâinleri izole etmek. duymamak, görmemek. Eeeee... Allah diyor ki o şeytanları yaratmasaydım siz adam gibi cennetin ne olduğunu anlayamazdınız. Şunu da söylemeden geçmeyelim o şeytan- ı lâinler ahireti görse de tekrar gelse gene aynı melaneti yaparlar. Çünki onların yapıtaşı cehennem taşından oluşmuştur
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