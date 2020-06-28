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Siyaset

CHP'li Mehmet Bekaroğlu'ndan AK Parti'ye darbe kokan tehdit: Yakında hepiniz karanlıkta kalacaksınız

Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, sosyal medya hesabından CHP'nin İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun ifadelerini alıntılayarak Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yaklaşan kurultay öncesi parti yönetiminde koltuk beklediği yorumunda bulundu. Bekaroğlu ise gazeteci Zafer Şahin’in kendisiyle alakalı tweetinin altına, "yakında hepiniz karanlıkta kalacaksınız" diyerek tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 17:06:00 -
CHP'li Mehmet Bekaroğlu'ndan AK Parti'ye darbe kokan tehdit: Yakında hepiniz karanlıkta kalacaksınız

CHP'lilerin son zamanlarda darbeyi çağrıştıran ve AK Parti'nin seçimle değil de olağandışı bir gelişmeyle iktidardan indirileceğini ima eden tehditlerine bir yenisi daha eklendi.

"Hepiniz karanlıkta kalacaksınız"

CHP'nin İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, sosyal medya platformu Twitter üzerinden Takvim Gazetesi'nin Ankara Temsilcisi Zafer Şahin'in kendisiyle alakalı, "Kılıçdaroğlu'na kurultay için mektup yazıyor. Bu kez diyor... Kadın kotasından değil, anahtar listenizden PM'ye girmek istiyorum mesajı veriyor" yorumuna tehdit dolu bir tweetle yanıt verdi. Bekaroğlu tweetinde, "Nasıl da herkesi kendiniz gibi biliyorsunuz? Nasıl da insanların içini okuduğunuzu sanıyorsunuz? Nasıl da yalan, iftira ve tezviratı yazarlık, entelektüellik, yorumculuk olarak satıyorsunuz. Yatsı yaklaşıyor, hepiniz karanlıkta kalacaksınız!" diyerek Şahin'e tehditkâr bir yanıt verdi.

"Pensilvanya'daki hainin adamları da her gün benzer tehditler savuruyor"

Şahin ise CHP'li Bekaroğlu'na, "Tehdit dili size çok yakışmış... Pensilvanya'daki hainin adamları da her gün benzer tehditler savuruyor... O gün geldiğinde senden korkan senin gibi olsun.." ifadeleriyle cevap verdi.

AK Parti'ye yeni bir darbe iması

"Yakında karanlıkta kalacaksınız" diyerek AK Parti'nin iktidardan indirileceği imasını yapan Bekaroğlu'nun, genel seçimlere 3 yıl gibi bir sürenin olmasına rağmen bu tehdit dilini kullanmasının arkasında yatan neden kamuoyunca merak ediliyor.

Eşcinselliği öven ve savunan ve devlet büyüklerine hakaretleriyle bilinen CHP'li vekil Mehmet Bekaroğlu'nun vukuatları saymakla bitmiyor.

Takvim

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Yorumlar

Ali Rıza tosun

Bu haberden darbe yorumu çıkarmak gerçekten zeka ürünü bir şey olmalı
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hizipsavar

o gün gönül isterki o kadar delikanlı olun o kadar adam olun etek giyip kaçmayında. bizim gidecek yerimiz yok. çıkar için yurt edinenler düşünsün.
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