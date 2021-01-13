Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk görüşmesinin ardından ortaya çıkan ‘ittifak’ iddialarından panikleyen CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Asiltürk Saadeti AKP'nin günahlarına asla ortak etmez milletin sağlam duran referans kalesini yıkmaz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Oğuzhan Asiltürk görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü Ankara'daki evine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından AK Parti ve Saadet Partisi arasında‘ittifak’iddiaları konuşulmaya başlandı.

Bu iddialar Saadet Partisi’nin ortak ittifaklarından CHP’yi de telaşlandırdı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP’li Mehmet Bekaroğlu böyle bir ittifaka girmeyeceğini söyleyerek Saadet Partisi’ne övgüler yağdırdı.

CHP'li Mehmet Bekaroğlu Saadet Partisi'ne övgüler dizdi

Saadet Partisi’nden istifa ederek kadın kontenjanından CHP’ye geçen Mehmet Bekaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Herkes Oğuzhan Bey'in ne yapacağını soruyor. Oğuzhan Abi sağlam bir İslamcıdır; AKP'nin "Bu mu İslam, Müslümanlar böyle mi olacaktı?" sorusuna neden olmasından en çok O rahatsız. Saadet'i AKP'nin 'günahlarına' asla ortak etmez, milletin sağlam duran referans kalesini yıkmaz.” ifadelerini kullandı.

Saadet’i terk ederek CHP’nin kadın kontenjanından kendisine yer bulan Bekaroğlu, ittifak görüşmelerinden panikleyerek Saadet Partisi’ne övgüler dizdi.

Saadet Partisi için ‘milletin sağlam duran referans kalesi’ ifadelerini kullanan Bekaroğlu’nun ‘sağlam kaleyi’ bırakıp CHP’ye kapak atması ise başka bir gülünç konusu oldu.