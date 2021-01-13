  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP'li Mehmet Bekaroğlu Saadet Partisi'ne övgüler dizdi
Siyaset

CHP'li Mehmet Bekaroğlu Saadet Partisi'ne övgüler dizdi

Saadet Partisi'nden ayrılan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan-Oğuzhan Asiltürk görüşmesi üzerinden, 'milletin sağlam duran referans kalesi' ifadelerini kullanarak Saadet Partisi'ne övgüler dizmesi gülünç konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 18:15:00 - 2021-01-13 18:18:42
CHP'li Mehmet Bekaroğlu Saadet Partisi'ne övgüler dizdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk görüşmesinin ardından ortaya çıkan ‘ittifak’ iddialarından panikleyen CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Asiltürk Saadeti AKP'nin günahlarına asla ortak etmez milletin sağlam duran referans kalesini yıkmaz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve  Oğuzhan Asiltürk görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü Ankara'daki evine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından AK Parti ve Saadet Partisi arasında‘ittifak’iddiaları konuşulmaya başlandı.

Bu iddialar Saadet Partisi’nin ortak ittifaklarından CHP’yi de telaşlandırdı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP’li Mehmet Bekaroğlu böyle bir ittifaka girmeyeceğini söyleyerek Saadet Partisi’ne övgüler yağdırdı.

CHP'li Mehmet Bekaroğlu Saadet Partisi'ne övgüler dizdi

Saadet Partisi’nden istifa ederek kadın kontenjanından CHP’ye geçen Mehmet Bekaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Herkes Oğuzhan Bey'in ne yapacağını soruyor. Oğuzhan Abi sağlam bir İslamcıdır; AKP'nin "Bu mu İslam, Müslümanlar böyle mi olacaktı?" sorusuna neden olmasından en çok O rahatsız. Saadet'i AKP'nin 'günahlarına' asla ortak etmez, milletin sağlam duran referans kalesini yıkmaz.” ifadelerini kullandı.

Saadet’i terk ederek CHP’nin kadın kontenjanından kendisine yer bulan Bekaroğlu, ittifak görüşmelerinden panikleyerek Saadet Partisi’ne övgüler dizdi.

Saadet Partisi için ‘milletin sağlam duran referans kalesi’ ifadelerini kullanan Bekaroğlu’nun ‘sağlam kaleyi’ bırakıp CHP’ye kapak atması ise başka bir gülünç konusu oldu.

 

Birol Aydın Halk TV'den açıkladı: AK Parti ile Saadet arasında ittifak yok
Birol Aydın Halk TV'den açıkladı: AK Parti ile Saadet arasında ittifak yok

Gündem

Birol Aydın Halk TV'den açıkladı: AK Parti ile Saadet arasında ittifak yok

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Asi

Çakalın yuvası olmaz kim önüne bir kemik atarsa oraya gider akp deki SP den çıkma mücahitler gibi şimdiki mutahitler
  • Yanıtla
Savunma Sanayii'ndeki köstebek belli oldu! Evinden çıkan para şoke etti
Gündem

Savunma Sanayii'ndeki köstebek belli oldu! Evinden çıkan para şoke etti

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki ihaleleri sızdıran Yusuf Hakan Özbilgin'in evinden 5 milyon euro çıktı.
Ekrem’in rezaletine Mimarlar Odası bile sahip çıkmadı
Gündem

Ekrem’in rezaletine Mimarlar Odası bile sahip çıkmadı

Skandallar silsilesine her gün yeni bir halka ekleyen CHP’li Ekrem İmamoğlu, şimdi de Mimar Sinan’ın nadide eserlerinden olan Üsküdar’daki Ş..
Sistem değişiyor! Artık onlara trafik cezası kesilemeyecek
Gündem

Sistem değişiyor! Artık onlara trafik cezası kesilemeyecek

Araç firmalarını yakından ilgilendiren yeni bir karar alındı. Yeni karara göre, plakalara gelen cezalar artık kişilere gelecek.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay