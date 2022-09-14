CHP'li mason Tunç Soyer'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Sen önce İzmir'i lağımdan kurtar!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sözlerine ilişkin, "Sen Osmanlı'ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın? Be hadsiz. Bunun babası da aynıydı, kendisi de aynı." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mamak'taki Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsünde, "105 Yeni GSB Yurt Binası Açılış Töreni"nde vatandaşlara hitap etti.
AK Parti iktidarıyla Yunan işgaliyle bir tutmuştu... Erdoğan cevap verdi
Osmanlı'yı hain ilan eden CHP'li mason Tunç Soyer'in "100 yıl önceki gibi bu ülkeyi AK Parti iktidarından kurtaracağı" minvalindeki sözlerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan cevap verdi.
Erdoğan, şöyle konuştu:
"İzmir'de Belediye Başkanı çıkıyor Osmanlı'ya hakaret ediyor. Be haddini bilmez be ahlaksız, İzmir'i sen sel afetlerinden kurtaramıyorsun, İzmir'i pislikten, lağım sularından kurtaramıyorsun. İzmir'i körfezi, o pis kokulardan kurtaramıyorsun. Acaba diktiğin ne var? Dikili taşın ne onu söyle. Sen Osmanlı'ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın be hadsiz. Bunun babası da aynıydı, kendisi de aynı ama bu millet, bu gençlik inanıyorum ki ilk seçimlerde bunlara haddini bildirecektir."
Gündem
Osmanlı'ya hakaret eden mason Tunç Soyer'den 'Yunan kralı'na amansız savunma: Bu nasıl ruh hali!
Tarih
Bu masonun derdi 'cehalet' mi 'ihanet' mi? Murat Bardakçı Tunç Soyer'e cevabı çoktan vermiş: Yayınlarsam ortalık karışır
Tarih
CHP'li mason Tunç Soyer gibilerin algısını ve iftirasını yerle bir edecek video! İşte Abdülhamid Han gerçeği