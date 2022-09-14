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Siyaset CHP'li mason Tunç Soyer'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Sen önce İzmir'i lağımdan kurtar!
Siyaset

CHP'li mason Tunç Soyer'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Sen önce İzmir'i lağımdan kurtar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sözlerine ilişkin, "Sen Osmanlı'ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın? Be hadsiz. Bunun babası da aynıydı, kendisi de aynı." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 21:43:00 -
CHP'li mason Tunç Soyer'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Sen önce İzmir'i lağımdan kurtar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mamak'taki Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsünde, "105 Yeni GSB Yurt Binası Açılış Töreni"nde vatandaşlara hitap etti.

AK Parti iktidarıyla Yunan işgaliyle bir tutmuştu... Erdoğan cevap verdi

Osmanlı'yı hain ilan eden CHP'li mason Tunç Soyer'in "100 yıl önceki gibi bu ülkeyi AK Parti iktidarından kurtaracağı" minvalindeki sözlerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan cevap verdi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"İzmir'de Belediye Başkanı çıkıyor Osmanlı'ya hakaret ediyor. Be haddini bilmez be ahlaksız, İzmir'i sen sel afetlerinden kurtaramıyorsun, İzmir'i pislikten, lağım sularından kurtaramıyorsun. İzmir'i körfezi, o pis kokulardan kurtaramıyorsun. Acaba diktiğin ne var? Dikili taşın ne onu söyle. Sen Osmanlı'ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın be hadsiz. Bunun babası da aynıydı, kendisi de aynı ama bu millet, bu gençlik inanıyorum ki ilk seçimlerde bunlara haddini bildirecektir."

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