CHP'li Mansur Yavaş'tan indirim kararına veto!

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 12 Eylül 2022 tarihli toplantısında Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim kararı almıştı. CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş, belediye meclisinin Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim getiren kararını veto etti.

"Meclisin iradesine saygısızlık"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin veto kararını eleştirdi ve "Bu meclisin iradesine saygısızlıktır" dedi.

Turgut Altınok, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Mansur Yavaş, diğer illerdeki su fiyatlarına baksın. Diğer illerde neden su fiyatları uygun? Diğer illerde de Allah'ın suyu. Su bir akaryakıt değil yeraltı kaynaklarından gelen Allah'ın bir nimeti. Vatandaş su faturasını indirilmesinden çok memnun oldu ama şimdi hayal kırıklığına uğrayacak. Mansur Yavaş, seçimden önce 'Suya zam yapmayacağım. Allah'ın suyu. Allah'ın suyundan para kazanamayacağına inanıyorum' iddiasında bulundu. Seçimden sonra da farklı bir Mansur Yavaş görüyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi birçok bakanlıktan neredeyse daha fazla.. Bunu süspansiyon edebilir. Suya yüzde 200-300 zam yapıldı. Vatandaş kan ağlıyor. Seçimlerden önce söyledikleriyle şimdi yaptıkları birbiriyle çelişiyor. CHP'li vatandaşlar bile su faturalarından şikayetçi... Bu meclisin iradesine saygısızlıktır. Sadece vatandaşlarımız değil esnaflarda kan ağlıyor."

Tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi AK Parti Grubu suya yapılan yüksek zamma karşı hareket geçmiş, AK Partili Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, AK Parti Grup Başkanvekili, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Meclis Üyesi Ebubekir Kipel imzası ile önerge verilmişti.

Önergede, "Bugünden (12 Eylül 2022) itibaren tüm su tarifelerinde yüzde 50 indirim yapılıp sabitlenmesi, 1 Ocak 2023'den itibaren TÜFE oranında artış yapılmasına ilişkin önergemizin gündemine alınmasını arz ederiz" denilmişti.

Önerge AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin oyları ile kabul edilmişti. Önergenin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden geçmesinin ardından Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim geldi. CHP ve İYİ Parti ise önergeye ret oyu vermişti.