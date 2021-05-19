CHP'li Mansur Yavaş'ın milleti yozlaştırma projesini hortlatma girişimi MEB'den döndü! İşte köy enstitülerinin kara sicili
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ülkenin tarihinde kara bir leke olarak duran 'yozlaştırma' projesini hortlatma girişimi MEB'den döndü. Peki köy enstitülerin işlevi ve amacı neydi? İşte tarihi gerçekler...
yeniakit.com.tr
CHP'nin milleti yozlaştırma projesi olarak Cumhuriyet döneminde uyguladığı 'köy enstitüsü' sevdası bitmiyor.
Hasanoğlan Köy Enstitüsü’ne restorasyon yaparak ülkenin tarihinde kara bir leke olarak duran yozlaştırma projesini hortlatmaya çalışan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 17 Nisan’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Cumhuriyet tarihinin en önemli eğitim miraslarından Köy Enstitüleri’ne sahip çıkıyoruz” demişti.
CHP'li Yavaş, paylaşımında “Belediye meclisimizde aldığımız kararla, Köy Enstitüleri’nin Kuruluş Günü’nde Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nü tarihi dokusuna uygun şekilde restore etmek için bugün proje çalışmalarına başladık” ifadelerini kullanmıştı.
Milleti yozlaştırma projesini hortlatma girişimi MEB'den döndü
CHP'li Mansur Yavaş'ın 'köy enstiştüsü' hayali MEB'den geri döndü. Yavaş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nün restorasyonu için belediyeye verdiği izni iptal ettiğini açıkladı.
İznin iptalini Twitter hesabından duyuran Mansur Yavaş, “Hiçbir siyasi farklılık ve kazanım; tarihi yaşatmaktan, eğitime inanmaktan, Cumhuriyet miraslarından önemli olamaz. Biz iyiliği bulaştırmaya her koşulda devam edeceğiz” dedi.
Köy enstitülerinin kara sicili: Genç nesillere anarşizm ve ahlaksızlık pompalandı
CHP’nin kurduğu Köy Enstitüleri’nde yaşanan bin bir türlü ahlaksız, rezalet ve anarşizm ile komünizm propagandası Meclis tutanaklarına geçti.
Belgelerlegercektarih.com'da yer alan bilgilere göre; dönemin Eğitim Bakanı Tevkif İleri, 26 Aralık 1952 tarihli meclis konuşmasında, yaşanan rezaletleri, komünizm propagandasını ve anarşiye teşviki belgelerle ortaya koymuştur.
"Öğrenciler bu yolda zehirlenmiştir"
Tevfik İleri’nin izahatından özetle naklediyoruz:
1 – Tanınmış bir Komünistin aynı illetle malul karısı, bu müesseselerin birine öğretmen olarak atanmış, öğrenciler bu yolda zehirlenmiştir. Birçok vatanperver öğrencinin bu haller karşısındaki aksülamelleri (tepkileri) de zamanın idarecileri tarafından şiddetle karşılanmıştır.
2 – Vesikalarla (belgelerle) sabit olduğuna göre bu Enstitülerde Komünizme dair eserlerin hulasaları (özetleri) talebe konferansları adı altında gençlere dinletilirdi.
3 – Iftiharla kaydedeyim ki bu hadiseler karşısında da en büyük tepkiyi, yine bu müesseselere devam eden temiz Türk köylüsü gençler göstermiş ve Büyük Millet Meclisine kadar başvurmuşlardır. Şimdi de ilgili dosyalardan, şahitlerin ifadelerinden alınan bazı satırları okuyorum.
"Aile kudsiyetini ortadan kaldıracak elemanlar biziz"
Hasanoğlan Köy Enstitüsü yüksek kısım öğrencilerinin konferanslarından tesbit edilmiş parçalar:
1 – “Biz hala bu rejimi -Komünizmi- kabul ettiremiyor isek bu, o rejimin kötülüğünden değil, bizim kafalarımızın geriliğindendir.
2 – Son varılacak nokta; vatan, sınır kavgaları atılarak aile ve memleket diye bir şeyin tanınmadığı, bütün insanların kardeş olarak yaşamaya çalıştıkları bir merkezdir. Bunun için yapacağımız iş, hükümeti devirerek yerine geçmek, Komünistliği ilan etmektir.
3 – Aile kudsiyeti saçmadan başka bir şey değildir. Senin karın, benim karım diye tabiat bir şey ayırt etmemiştir. Bunları ortadan kaldıracak elemanlar biziz.
4 – Bir öğrenciye hazırlattırılmış bir konferansta Rusya örnek olarak gösterilmiştir.
5 – Karl Marks’ın hayatı ve mezhebi hakkında konferanslar verilmiştir.
6 – Ahlaki gelenek ve göreneklerimize aykırı her türlü hareketler mazur görülmüş, hatta teşvik edilmiştir. Çirkin muamelelere hedef olan ve mukavemet gösteren kızlarımızdan bıçaklanarak tecavüze uğrayanların bulunduğunu gösteren şahadetler, vesikalar (belgeler) mevcuttur.
7 – Komünist Partisi’nin manifestosunun (bildirisinin) teksir edilerek öğrencilere dağıtıldığı da tesbit edilmiştir. O zaman neşredilen “Köy Enstitüleri Dergisi”nde Komünistliği telkin edici yazılar vardır.”[1]
Işte o Meclis tutanakları:
Belgenin kaynağı: TBMM Zabıt Ceridesi, 9. Dönem, Cild 18, Içtima 22, 26.12.1952, sayfa 441 ve devamı.
Eşref Edib’in Kara Kitap adlı eserinde (Beyan Yayınları, Istanbul 2013, sayfa 72, 73) Tevfik Ileri’nin sözkonusu konuşmayı 22.12.1954 tarihli oturumda yaptığı yazılıdır, ancak bu tarih 1952 olacak.