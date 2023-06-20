CHP'li manipülatörden Akşener hakkında dikkat çeken iddia! '6'lı Masa'dan temelli kalkıyor!'
Seçimlerden önce 6'lı Masa'dan zehir zemberek sözlerle ayrılan ardından geri dönen Meral Akşener'in ittifaktan yeniden ayrılacağı iddiasında bulundu.
Seçimlerden önce 6'lı Masa'dan zehir zemberek sözlerle ayrılan ardından geri dönen Meral Akşener'in ittifaktan yeniden ayrılacağı iddiasında bulundu.
Meral Akşener'in çok kısa bir süre içerisinde sessizliğini bozarak 6'lı masayı yerden yere vurarak masadan yeniden ayrılacağı iddiası gündeme oturdu.
SAYMAZ: AKŞENER İTTİFAKTAN ÇIKTIKLARINI AÇIKLAYACAK
Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV'de katıldığı yayında, İYİ Parti'nin Kongre sürecine ilişkin bir kulis bilgisi paylaştı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in parti kongresinde Millet İttifakı'ndan ayrılışını ilan edeceğini öne süren Saymaz, Akşener'in bunu ilan ederken seçim sürecine dair sert, köşeli cümleler kuracağını iddia etti.
Saymaz, "Üslubunun, içeriğinin sert olacağını duyuyorum. Millet İttifakı'yla ayrılığını iddia edecek ve İyi Parti bundan sonra milliyetçi muhafazakar bir üçüncü yol olarak konumlanacak" ifadelerini kullandı.
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