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Aktüel CHP'li Mahmut Tanal: "Kılıçdaroğlu kahvehane esnafının çığlığını duyurdu"
Aktüel

CHP'li Mahmut Tanal: "Kılıçdaroğlu kahvehane esnafının çığlığını duyurdu"

Yeniakit Publisher
2020-09-24 12:49:01 -
CHP'li Mahmut Tanal: "Kılıçdaroğlu kahvehane esnafının çığlığını duyurdu"

TBMM (AA) - CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kahvehane esnafının sorunlarına dikkati çektiğini belirterek, "İktidar temsilcileri ve yandaşlar, akıllarınca Genel Başkanımızın çıkışını tiye aldılar. Genel Başkanımız, kahvehane esnafının çığlığını duyurdu." dedi.

Tanal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sosyal devlet ilkesine göre hareket edilmediğini, kirasını, faturasını, borcunu ödeyemeyen esnafın ve vatandaşın, kaderine terk edildiğini ileri sürdü.

Toplumun her kesiminin perişan halde olduğunu savunan Tanal, "Sosyal devlet ilkesi gereği esnafa kira yardımı yapılmalıydı. Her aileye nakit destek ödemesi yapılmalıydı. Kredi borç faizleri silinmeliydi. Kredi borçları en az 1 yıl faizsiz olarak ertelenmeliydi." görüşünü paylaştı.

İktidarın, pandemi sürecinde sınıfta kaldığını iddia eden Tanal, Türkiye'nin, sosyal devlet konusunda Milattan Önce 1750'li yıllardaki Babil Krallığı'ndan geride olduğunu ileri sürdü. Tanal, Hammurabi Kanunları'nda bile mücbir sebepten dolayı borcunu, kirasını ödeyemeyen çiftçinin korunduğunu belirtti.

Birçok esnafın dükkanının kapalı olduğunu, iş yapamadığı halde çok yüksek miktarlarda elektrik, su, doğal gaz faturası ödemek zorunda bırakıldığını öne süren Tanal, "İflas eden edene. Halkın yaşadığı sorunların farkında olmayan bir iktidar var karşımızda." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kahvehane esnafının sorunlarına dikkati çektiğini ifade eden Tanal, "İktidar temsilcileri ve yandaşlar, akıllarınca Genel Başkanımızın çıkışını tiye aldılar. Halbuki Genel Başkanımız, kahvehane esnafının çığlığını duyurdu. Tweet atarak hedef saptırıyorlar, konuyu bağlamından koparıyorlar." diye konuştu.

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