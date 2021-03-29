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Gündem CHP'li Mahmut Tanal 'banklar sökülmüş' dedi! Gerçek ortaya çıktı
Gündem

CHP'li Mahmut Tanal 'banklar sökülmüş' dedi! Gerçek ortaya çıktı

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM önünde üzerine ahşap bloklar yerleştirilmesi için hazırlanan çıplak bankların fotoğrafını çekerek algı yapmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 18:50:00 -
CHP'li Mahmut Tanal 'banklar sökülmüş' dedi! Gerçek ortaya çıktı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal üzerine ahşap bloklar yerleştirilmeden önce sadece birkaç saatliğine çıplak vaziyette kalan bankların fotoğraflarını çekip sosyal medya hesabından paylaştı.

Tanal paylaşımında Meclis Başkanı Mustafa Şentop'u hedef alarak "TBMM çalışanların dinlenme arası banklarda oturmaması için mi yoksa başka amaç için mi banklar sökülmüş? Meclis başkanı asli görevleri ile ilgilenmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

İlave banklar hazırlanıyordu

Tanal'ın paylaştığı çıplak bankların, Destek Hizmetleri tarafında Hastane acil girişinde ihtiyaç duyulduğu için mevcut banklara ilave olarak serada kullanılmayan, bir kenarda muhafaza edilen ve bir kaç saat içinde hazır duruma getirilen banklar olduğu ortaya çıktı.

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EFE

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