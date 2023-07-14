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Gündem CHP'li Levent Gültekin'den 'çete' iddiası: Kılıçdaroğlu'nu bir el aday yaptı
Gündem

CHP'li Levent Gültekin'den 'çete' iddiası: Kılıçdaroğlu'nu bir el aday yaptı

Yeniakit Publisher
2023-07-14 01:32:00 -

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık süreci hakkında açıklamalarda bulunan CHP destekçisi gazeteci Levent Gültekin, 14 Mayıs seçimlerinden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine 'Adaylığımı engelleme şansım yok' dediğini iddia etti.

Gültekin, Kılıçdaroğlu'na aday olmaması yönünde çağrıda bulunduğunu ve "Ülke bitti, hiçbirimizin kurtarma şansı yok" şeklinde yanıt aldığını iddia etti.

CHP yalanlamıştı

Geçtiğimiz gün CHP Genel Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, iddia edilen diyalogun tamamen hayal ürünü olduğu ifade edildi.

CHP'nin Twitter'daki hesabından "Zorunlu açıklama." ifadeleriyle yapılan paylaşımda, CHP'de makam veya adaylıkların dışarıdan belirlenmediği vurgulanarak "Yorumcu Levent Gültekin tarafından ifade edilen ve Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında yaşandığı iddia edilen diyalog tümüyle hayal ürünüdür. Cumhuriyet Halk Partisi’nde makam ya da adaylıkları dışarıdan belirleyecek bir güç yoktur. Uçurumun kenarında bir ülkeden, büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuran kahramanların bugünkü temsilcileri, ülkemizi bugün düştüğü darboğazdan da çıkaracaktır." denildi.

Levent Gültekin ise iddialarını sürdürerek, Kılıçdaroğlu ile yüz yüze gelmeye hazır olduğunu ifade etti.

'Kılıçdaroğlu'nu bir el aday yaptı'

CHP destekçisi muhalif isim, iddialarına karşı CHP yönetiminden gelen yalanlamalara karşı bugün yeni bir video yayınladı. "Kemal Bey'i bir el aday yaptı." iddiasında bulunan Gültekin, "Kemal Bey istese de istifa edemez, bakın etmiyor demiyorum, edemiyor." sözlerini sarf etti.
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'Çeteler kontrol altında tutuyor"

Gültekin sözlerinin devamında şöyle konuştu:

"Bu arada 3 yıl önce Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili bir organizasyon boşlamış. Tuncay Özkan, Erdoğan Toprak, Enis Berberoğlu eski RTÜK üyesi Onur Konuralp bu dörtlü her hafta kemal beyin evinde toplanıp adaylığını organize ediyorlar. Masayı nasıl kurgulayacağız, liderleri ve kamuoyunu nasıl ikna edeceğiz diye konuştular.

Bunları anlattığım için Halk TV'deki programımı kaldırdılar. Tele 1 bu konuşmayı yaptıktan sonra bir hafta benim için karalama kampanyası yaptı. Sözcü ile anlaştım, programı iptal ettiler reklam yapmalarına rağmen.

Benim anlattıklarım yalansa deli olmam lazım kendimi ortaya neden atayım. Böyle bir açıklama yaptım diyebilir mi.

CHP'de bir çete var, Alevileri kullanarak ihaleleri alıyorlar. Kılıçdaroğlu'nu onlar kontrol altında tutuyor."

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