CHP’li Köksal sapkınların sponsoru

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Milletvekili iken LGBT desteğiyle bilinen, ‘böcek iftirası’ ve şatafatlarıyla gündeme gelen CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, bir rezalete daha imza attı. Milliyetçi seçmenin gözünü boyayarak ve yoksulluk edebiyatı yaparak başkanlık koltuğuna oturan Köksal’ın, ‘kadınlar matinesi’ olarak organize edilen skandal programa sanatçı diye davet edilen, gerçekte erkek olan fakat kadın kıyafetleri giyerek konserler veren ‘Şahika’ isimli eşcinsel sapkına belediye iştiraki Afbel Termal&Spa Otel’i sponsor yaptığı öğrenildi. Afyonkarahisarlılar, “Böyle bir rezalet daha önce bu topraklarda görülmemişti” diye tepki gösterdiler.