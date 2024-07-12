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Gündem CHP’li Köksal sapkınların sponsoru
Gündem

CHP’li Köksal sapkınların sponsoru

Yeniakit Publisher
2024-07-12 11:41:00 - 2024-07-12 11:41:34
CHP’li Köksal sapkınların sponsoru

“Böcek iftirasıyla” gündeme gelen CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, “Şahika” adını kullanan eşcinsel sapkına sponsor oldu.

HABER MERKEZİ

Milletvekili iken LGBT desteğiyle bilinen, ‘böcek iftirası’ ve şatafatlarıyla gündeme gelen CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, bir rezalete daha imza attı. Milliyetçi seçmenin gözünü boyayarak ve yoksulluk edebiyatı yaparak başkanlık koltuğuna oturan Köksal’ın, ‘kadınlar matinesi’ olarak organize edilen skandal programa sanatçı diye davet edilen, gerçekte erkek olan fakat kadın kıyafetleri giyerek konserler veren ‘Şahika’ isimli eşcinsel sapkına belediye iştiraki Afbel Termal&Spa Otel’i sponsor yaptığı öğrenildi. Afyonkarahisarlılar, “Böyle bir rezalet daha önce bu topraklarda görülmemişti” diye tepki gösterdiler.

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Yorumlar

Okur

Ekrem beyden güzel fırça yemişti.

sdk

lgbt ve faaliyetleri yasaklama yasaları neden çıkartılmıyor hala ?
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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