CHP'li kokonadan Erdoğan'a iğrenç beddua! Torunlarından ne istedin be kadın

Sokak röportajında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a beddua edip, torunlarına bile dil uzatacak kadar alçaklaşan kadın, Abdulkadir Selvi'yi de çileden çıkardı.

Hürriyet gazetesindeki köşesinde, "Bu yaşıma kadar çok şey gördüm ama bu kadar nefreti ilk kez gördüm" ifadelerini kullanan Selvi, söz konusu kadının "Hadi oradan be" dedirten ifadesini de aktardı.

Selvi, özetle şunları kaydetti:

"Bu yaşıma kadar çok şey gördüm ama bu kadar nefreti ilk kez gördüm.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tülay K. isimli kadının sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretinden söz ediyorum. İzlerken kanım dondu. Hadi Tayyip Erdoğan’a düşmansın. Torunlarından ne istiyorsun?

SINIRSIZ NEFRET

O nasıl bir nefretmiş böyle. Sadece Erdoğan değil, sadece torunları değil, ona oy verenleri dahi hedef alan bir kin ve nefret. “Allah Tayyip’in soyunu, sopunu neslini yok etsin. Ona oy verenler de 15 Temmuz’da ölen askerlerin kanında boğulsun. O Tayyip kendi torunlarına gözü gibi bakıyor ya, o torunlarını parça parça Allah mezara koydurmayı nasip etsin” diye beddua ediyor.

İFADESİNDE NE DEDİ

İnsanlığın bittiği yer işte burası.

Tülay K. ifadesinde, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Kadıköy’de gezerken bana mikrofon tuttular. Orada röportaj yapılıyordu. Bana da mikrofon tuttular. Ben tansiyon ve şeker hastasıyım. Ayrıca beyne giden damarım tıkalıdır. Bunlara ilişkin her gün ilaç kullanıyorum. Bir anda şuurum gitti, öfkelendim. Ben daha önce de psikiyatrik tedavi oldum. İntihara teşebbüs ettim. Beni polisler tutmuştu. Çözümleme raporunda belirtilen sözleri sarf ettim fakat o anki öfkeyle böyle konuştum” demiş. Pişman olduğunu ifade etmiş, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış.

8 MART’TA ÇEKİLMİŞ

Dikkatinizi çekti mi? Röportaj 8 Mart tarihinde yapılmış. Yani yeni değil. Peki röportajı yapan kanal bunu niye şimdi servis etti? Kanal bir açıklama yaptı. Hiç inandırıcı değil. Canlı yayın kazası olsa hadi olur dersin ama sen 8 Mart’ta çekmişsin. Bir aya yakın bir süredir elinde. Kadının ne konuştuğunu biliyorsun. Tam seçim havasına girilince servis ediyorsun? Bence bu işte hiçbiri masum değil. (...)"