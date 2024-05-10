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Siyaset CHP'li Kilis Belediyesi aile şirketi oldu!
Siyaset

CHP'li Kilis Belediyesi aile şirketi oldu!

Yeniakit Publisher
2024-05-10 18:04:00 -
CHP'li Kilis Belediyesi aile şirketi oldu!

CHP'li başkanlar belediyeleri aile şirketine çevirmeye devam ediyor.

CHP'li Bursa ile Adana ve Eskişehir belediyelerinden sonra Kilis Belediyesi'nde de atama skandalı yaşandı.

CHP’li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, eniştesi Atila Yıldırım’ı Belediye Başkan Yardımcısı olarak atadı.

Son olarak CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter yardımcısı olarak görev yapan Metin Bükülmez'in eşi Sıla Bükülmez'in ESKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanı, kardeşi Aytekin Bükülmez'in ise ESKİ'nin satın alma müdürü olduğu ortaya çıktı.
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