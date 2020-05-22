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CHP'li Kaya'dan otizmli vatandaşlara seyahat izni verilsin talebi:

"Gerekli tedbirler alınarak, otizmli vatandaşlarımızın da köylerine, yazlıklarına refakatçılarıyla birlikte gitmeleri için uygun koşullar sağlanmalıdır"

Yeniakit Publisher
2020-05-22 20:07:07 -
CHP'li Kaya'dan otizmli vatandaşlara seyahat izni verilsin talebi:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Bu zorlu süreçte otizmli vatandaşlarımıza da şehirlerarası yolculuk izni verilmesi çok faydalı olacaktır. Gerekli tedbirler alınarak, otizmli vatandaşlarımızın da köylerine, yazlıklarına refakatçılarıyla birlikte gitmeleri için uygun koşullar sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde herkes için hayatın zorlaştığını ama engelli vatandaşlar için daha da zorlaştığını vurguladı.

Yaşamın artık yeni kurallara göre dizayn edilmeye başlandığını belirten Kaya, yeni kurallar belirlenirken engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırma gerekliliğinin altını çizdi.

Kaya, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle, otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi özel gereksinimi olanlar ile bunların veli, vasi veya refakatçilerinin sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasınının sağlandığını belirterek, bu kararın önemli ve yerinde bir karar olduğunu vurguladı.

Otistik çocuklar, gençler ve ailelerinin bu süreçte çok zorlandığını ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Otistik çocuklar ve gençler eğitim aldıkları kurumlara gitmek istemekte, aileler kurumların kapalı olma nedenini anlatmakta zorlanmaktadır. Sokağa çıktıklarında da maske takmayı reddetmekte, aileler risk almamak için sokağa çıkmayı genel olarak tercih etmemektedir. Çocuklarımız okulların kapanmasıyla uzaktan eğitime adapte olmaya çalışırken, otizmli çocuklar bu süreci çok sancılı geçiriyor. Çünkü otizmli çocuklar rutin düzenleri bozulduğunda büyük sıkıntılar yaşıyor. Aileler de bu süreçte çok yıpranıyor. Otizmli vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı yok, ancak şehirlerarası yolculuk yapmaları yasak.

Buradan Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya ve Bilim Kurulu üyelerimize seslenmek istiyorum. Bu zorlu süreçte otizmli vatandaşlarımıza da şehirlerarası yolculuk izni verilmesi çok faydalı olacaktır. Gerekli tedbirler alınarak, otizmli vatandaşlarımızın da köylerine, yazlıklarına refakatçılarıyla birlikte gitmeleri için uygun koşullar sağlanmalıdır."

Kaya, taleplerinin ivedilikle değerlendirileceğine inandığını ve alınacak kararın otizmli vatandaşlara bir bayram hediyesi olacağını belirtti.


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