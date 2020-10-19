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Aktüel CHP'li Kartal Belediyesi'nde işçiler haklarını arıyor
Aktüel

CHP'li Kartal Belediyesi'nde işçiler haklarını arıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçadroğlu'nun işçinin yanındayız açıklamalarına karşın CHP'li belediyelerde işçinin emeği yenmeye devam ediyor. CHP'li Kartal Belediyesi'nde işçiler hizmetlerinin karşılığını alamadıkları gerekçesiyle grev kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 18:07:15 - 2020-10-19 18:07:15
CHP'li Kartal Belediyesi'nde işçiler haklarını arıyor

CHP'li Kartal Belediyesi'nde çeşitli birimlerde çalışan işçiler grev kararı aldı. Çalıştıklarının karşılığını alamadıklarını ifade eden işçiler, alınan grev kararını belediye binasına astı.

İşçiler grev kararı aldı

Kartal Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde çalışan 83 işçi, maaşlarında yeterli artışın olmadığı gerekçesiyle grev kararı aldı. Genel İş Sendikası'nın belediye ile yaptığı görüşmelerde olumlu sonuç alınamayınca sendika grev kararı alındı. Grev kararını Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Arıkan duyurdu.

'Ürettiğimiz hizmetin karşılığını almak istiyoruz'

Grup adına konuşma yapan Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, "Derdimiz hizmet üretmek, ürettiğimiz hizmetin de karşılığını almak. Enflasyonun altında kalmayacak zam oranı istiyoruz. İşçinin ezilmeyeceği, alacağının belli olduğu toplu sözleşmeler talep ediyoruz. Bu sözleşmeler sadece buradaki 83 tane kadrolu arkadaşı ilgilendirmiyor. Bizim İstanbul Anadolu Yakası 1 nolu şube olarak Kartal, Kadıköy ve Ataşehir'de 3 belediyede toplam kadrolu şirket personeli 7 bin 500 tane işçi arkadaşı ilgilendiren sözleşme süreçlerini yönetiyoruz. Uzlaşı ve diyaloga her zaman varız. Ya da bu işin sonu yasal hakkımız olan grevdir. Yasal süreç istediğimiz gibi sonuçlanmazsa greve çıkmak bizim en doğal hakkımız. Buradan belediye başkanımız Gökhan Yüksel'e, belediye yönetimine ve bürokrasisine sesleniyoruz" dedi.

Açıklamasının ardından alınan grev kararını belediye binasına Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Arıkan astı. Çevik kuvvet ekipleri belediye binası çevresinde güvenlik önlemi aldı. Grev kararının asılmasının ardından grup dağıldı.

CHP'de alın terine verilen önem

İşçinin, emeçinin yanında olduklarını iddia eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kim alın teri döküyorsa, kim öğretiyorsa, kim evine helal ekmek götürüyorsa benim başımın üstünde yeri vardır ve ben sonuna kadar haklarını savunacağım." demişti. Ancak CHP'li belediyelerde defalarca işçiler haklarını alamadıkları gerekçesiyle grev kararı almıştı.

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