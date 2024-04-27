CHP’li Kartal Belediyesi emek hırsızlığına devam ediyor

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CHP’li Kartal Belediyesi, İller Bankası’ndan eksiksiz ödenek almasına rağmen işçi maaşlarının yalnızca yarısını yatırmasının ardından bir skandala daha imza attı. Personelin maaşlarını yarısını ödeyen CHP’li Kartal Belediyesinin çalışanlarının yemek parasını da ödemediği ve yemek kartlarına bloke koydurduğu ortaya çıktı.

Skandal gerçeği sosyal medyadan duyuran AK Parti İBB Meclis Üyesi Haydar Göksu, bir belediye personelinin kendisine ilettiği mesajı paylaştı.

Göksu’nun dile getirdiği mesajda, “Kartal Belediyesinde çalışan emekçi bir kardeşimizin mesajı! Başkanım maaşlarımızın bugün yatırılacağını artı yemek paralarımızın yatırılacağını söylemişlerdi ve maaşlarımızın yarısı yatırıldı ve geri kalanları yatırılmadı yemek paralarımız olduğu gibi duruyor! Yemek kartlarımız bloke oldu bir türlü alışveriş yapamıyoruz! Başkanım bunları dile getirirseniz mecliste teşekkür ederiz…” ifadeleri kullanıldı.

PKK’nın uzantısı DEM Parti ile ‘kent uzlaşısı’ adı altında yaptıkları ittifakla ele geçirdikleri belediyelerde borç edebiyatı yapan CHP’lilerin, personelinin maaşlarını dahi ödemeyecek kadar borç batağında ve boş kasaya sahip olması nasıl bir kirli algı çalışması yaptıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

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