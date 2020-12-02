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Aktüel CHP'li Karaca'dan "engelli aylıkları" açıklaması:
Aktüel

CHP'li Karaca'dan "engelli aylıkları" açıklaması:

"Engelli aylıkları hane geliri değil, kişinin geliri esas alınarak eşit yurttaşlık temelinde verilmelidir"

Yeniakit Publisher
2020-12-02 18:43:35 -
CHP'li Karaca'dan "engelli aylıkları" açıklaması:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, engelli aylıklarının hane geliri değil, kişinin geliri esas alınarak eşit yurttaşlık temelinde verilmesi gerektiğini bildirdi.

Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, engelli aylıklarının bağlanmasında hane gelirinin esas alınmasının sosyal adaleti sağlamayacağını, bu durumun engelli vatandaşların haklarına erişimde yeni mağduriyetler yaşamasına sebep olacağını belirtti.

Bu uygulamanın sosyal yardımları hak değil lütuf olarak gören anlayışın sonucu olduğunu aktaran Karaca, "Engelli aylıkları hane geliri değil, kişinin geliri esas alınarak eşit yurttaşlık temelinde verilmelidir. Geçen sene verdiğimiz kanun teklifi bir an önce TBMM gündemine alınarak kanunlaşmalıdır. Bir yıldır kanun teklifim tozlu raflarda bekliyor. Engelli yurttaşlarımızın hakkını teslim etmek için daha ne bekliyorsunuz?" diye sordu.

Pandemi döneminde engellilerin haklarına erişim engellerinin arttığını iddia eden Karaca, pandemide özel olarak politika üretilmesi gereken gruplardan birinin engelliler olduğunu kaydetti.

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