CHP'li Karaca: "Denizli Tavas koruma altına alınmalı"

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Gıda krizinin daha derinleştiği çağımızda Denizli Tavas'ın, verimli tarım topraklarıyla koruma altına alınmalıdır." ifadesini kullandı.

Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, Tavas'ın Çiftlik, Altınova, Solmaz, Seki mahallerinde jeotermal çalışmaları yapılmak istenildiğini, Valiliğin "ÇED Gerekli Değildir" kararları vererek tarım ve su kaynaklarını tehdit eden firmaların önünü açtığını ileri sürdü.

Yabancı bir firmanın Altınova, Solmaz ve Seki mahallelerinde sondaj yapmak için başvuru yaptığını aktaran Karaca, Tavas'ın mahalle mahalle eşeleneceğini iddia etti. Karaca, şu değerlendirmede bulundu:

"Gıda krizinin daha derinleştiği çağımızda Denizli Tavas, verimli tarım topraklarıyla koruma altına alınmalıdır. Bunu termik santrale karşı mücadelemizde de dillendirdik. Termik santral tehdidinden kurtarılan Tavas toprakları, ÇED raporuna dahi gerek duyulmadan jeotermal projelerine peşkeş çekiliyor."







