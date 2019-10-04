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CHP'li kadın encümenler ‘çiçek sulama uzmanı’ Kamer Genç'i böyle savundu

Oğlunun Laleli’deki evinden dansöz sevgilisi ile peş peşe çıktıktan kendisine yöneltilen sorular karşısında “Çiçekleri sulamaya gelmiştim” diyen, bir otelde sevgilisiyle beraber kaldığı iddiaları üzerine, gazetecilerin ‘‘Geceyi bir bayanla geçirdiğiniz söyleniyor, doğru mu?” sorusuna , “Ananla mı beraberdim?” diyerek bir anne hakkında ahlaksızca ifadeler kullanan CHP’li Kamer Genç, Yunusemre Belediye Meclisi’nde tartışma konusu oldu. CHP’li kadın encümenler, ‘Çiçek sulama uzamanı” Genç’i savunmak için kırk takla attı.

04 Ekim 2019 Cuma 16:36

Manisa’ya bağlı Yunusemre Belediye Meclisi’nde, CHP Tunceli eski Milletvekili Kamer Genç üzerinden tartışma çıktı. AK Partili Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, 17-25 Aralık süreci öncesi FETÖ’ye destek mesajları attığı iddia edilen bir kişiyi dışarıdan danışman olarak atayınca, CHP’liler Kamer Genç’in Gülen’e olan küfürlerini hatırlatarak tepki gösterdi.

Kamer Genç’in herkese ağır konuştuğunu hatırlatan başkan Çerçi, CHP’lilerin sözlerini sürdürmesi üzerine Genç’i çok iyi tanıdığını ve değer yargısı olmadığını söyledi. Bunun üzerine kadın encümenler de araya girerek başkana çıkışmaya başladı.

CHP’lilerin Kamer Genç’i sürekli soyut kavramlar üzerinden savunmaya devam etmesine karşın Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Genç’i çok iyi tanıdığını söyleyerek karşılık verirken, kadın encümenlerin Genç’i savunmalarına tepki gösterdi.

“Çiçekleri sulamaya gittim”

Çerçi’nin, Kamer Genç’in değer yargısı olmadığını söylemesi üzerine akıllara Genç’in adının karıştığı rezillikleri geldi.

1999 yılında Kamer Genç, oğlunun Oran Sitesi’ndeki evinden “Oryantal Hayal” isimli peş peşe çıkmış ve haber birçok medya organında manşet olmuştu. Gazetecilerin, “Cumhurbaşkanlığı seçimini buradan mı yürütüyorsunuz?” şeklindeki kinayeli sorusu üzerine Kamer Genç, “Yav ne? Hayır çocuğumun evinde çiçekleri sulamaya geldim.” cevabını vererek, oryantal kadınla yaşadığı ilişkiyi inkar etmişti.

Bir anne hakkında çirkin sözler

2000 yılında ise bir taksicinin CHP’li Kamer Genç’i bir kadınla otele bıraktığını gazetecilere ihbar etmesi üzerine otel önüne yoğun bir basın mensubu yığılmıştı. Genç, otelden çıkarken bir gazetecinin, “Geceyi bir bayanla geçirdiğiniz söyleniyor, doğru mu?” sorusu üzerine “Ananla mı beraberdim?” ifadelerini kullanarak, bir anneye ağzı alınmayacak sözler sarf etmişti. Bu yaşananlar hafızalardaki yerini korurken, CHP’li kadın encümenlerin Genç’i savunmaya devam etmesi, ayrı bir skandal olarak tarihteki yerini aldı.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 16:36
  1. Tunceli
  2. Manisa
  3. Yunusemre Belediye Meclisi
  4. Kamer Genç
  5. AK Partili Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi

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