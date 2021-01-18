CHP’li İzmit Belediyesi mülklerini satışa çıkardı
CHP’li İzmit Belediyesi mülkiyeti kendinde bulunan onlarca taşınmazını açık teklif usulüyle satışa çıkardı.
CHP’li İzmit Belediyesi mülkiyeti kendinde bulunan natamam taşınmazlarını açık teklif usulüyle satışa çıkardı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre ihaleye katılmak isteyenler 03.02.2021 günü saat 16.00’e kadar hazırladıkları evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekiyor.
İhale şartnamesinin mesai saatleri dahilinde İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Biriminde bedelsiz görülebileceği belirtilen ihale ilanı www.izmit.bel.tr adresinde de incelenebilir.
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