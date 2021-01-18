  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi CHP’li İzmit Belediyesi mülklerini satışa çıkardı
Ekonomi

CHP’li İzmit Belediyesi mülklerini satışa çıkardı

CHP’li İzmit Belediyesi mülkiyeti kendinde bulunan onlarca taşınmazını açık teklif usulüyle satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 14:39:00 -
CHP’li İzmit Belediyesi mülklerini satışa çıkardı

CHP’li İzmit Belediyesi mülkiyeti kendinde bulunan natamam taşınmazlarını açık teklif usulüyle satışa çıkardı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre ihaleye katılmak isteyenler 03.02.2021 günü saat 16.00’e kadar hazırladıkları evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekiyor.

İhale şartnamesinin mesai saatleri dahilinde  İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Biriminde bedelsiz görülebileceği belirtilen ihale ilanı www.izmit.bel.tr adresinde de incelenebilir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk silahı dünyanın en iyisi seçildi! Resmen damga vurdu
Dünya

Türk silahı dünyanın en iyisi seçildi! Resmen damga vurdu

Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan On Target dergisi tarafından düzenlenen Editörlerin Seçimi Ödülü'nde, 2020'nin en iyi silahı SAR..
Savaş uçağı Türkiye'ye karşı havalandı
Dünya

Savaş uçağı Türkiye'ye karşı havalandı

Doğu Akdeniz ve Ege'de tepki çeken adımlara imza atan Yunanistan, ordusunu güçlendirmeye başladı. Atina yönetimi, orduya 15 bin asker alımı ..
İhanetin gölgesinde iş birliği derinleşiyor: Okyanusta gövde gösterisi
Dünya

İhanetin gölgesinde iş birliği derinleşiyor: Okyanusta gövde gösterisi

ABD Donanmasından 'Uss Porter' muharip gemisi ile Fas Kraliyet Kuvvetleri Donanmasına bağlı 'Alal bin Abdullah F 615' fırkateyni Atlas Okyan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay