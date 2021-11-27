CHP’li İzmir’de feribot ücretlerine zam
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZDENİZ A.Ş., feribot ücretlerine zam yaptı. Yeni tarife, yarından itibaren geçerli olacak.
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZDENİZ A.Ş., feribot ücretlerine zam yaptı. Otomobil geçiş ücreti 23 TL’den 25 TL’ye çıkarıldı. Minibüs/kamyonet geçiş ücreti 45 TL’den 50 TL’ye; otobüs/kamyon geçiş ücreti 80 TL’den 100 TL’ye; motosiklet geçiş ücreti 12 TL’den 14 TL’ye; TIR geçiş ücreti 170 TL’den 200 TL’ye; midibüs geçiş ücreti ise 60 TL’den 70 TL’ye yükseldi. Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nce (UKOME) onaylanan yeni tarife, yarından itibaren geçerli olacak.