CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde her şey yolunda! 136 takipçili kanala 500 bin lira reklam!

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 17-20 Nisan tarihleri arasında düzenlenen ‘Marble İzmir Fair 2024’ fuarının reklamları için ayrılan bütçe eşin dostun Youtube kanalına dağıtılmış. 136 takipçisi olan Tümmer kanalına 600 bin lira, bin 200 takipçisi olan Turkuaz TV’ye de 250 bin lira reklam parası ödenmiş. İki kanalda yayınlanan fuar reklamlarını görüntüleyen kişi sayısı ise sadece 85 kişi olmuş.

52 GÖRÜNTÜLEMEYE 500 BİN!



ÖNE ÇIKAN VİDEO

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden olan İZFAS, 19 Şubat 2024 tarihinde ‘’Marble Fuarı Reklam Ve Tanıtım çalışmaları Kapsamında Tümmer Youtube Kanalında Canlı Yayın, Spot Reklam, Bant Reklam Ve Banner Reklam Hizmeti Alımı’’ başlığıyla bir hizmet alım ihalesi düzenledi. 17-20 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek fuarın reklam filmlerinin yayınlandığı Youtube kanallarından biri de 136 takipçisi olan ve Ankara'dan yayın yapan Tümmer kanalı oldu. Fuar için hazırlanan iki ayrı reklam filmi Nisan ayında bu kanalda yayınladı. Filmi görüntüleyen kişi sayısı ise sadece 52 oldu. 1 Mart 2024 tarihinde sözleşmesi yapılan ihalenin bedeli ise 500 bin lira oldu. Bin 200 takipçisi olan Turkuaz TV’ye de 1 Nisan 2025 tarihinde aynı başlıkla 250 bin liralık reklam ihalesi verildi. Fuardan önce Youtube kanalında yayınlanan reklamı görüntüleyen kişi sayısı ise sadece 33 kişi olmuş. Belediyenin iki Youtube kanalında yayınladığı reklamları toplamda 85 kişi görüntülemiş.

‘BİZ YAPMADIK’ DEDİLER. İŞTE BELGESİ!

MedyaRadar’da geçtiğimiz hafta ‘Kamuda tasarruf dediğin böyle olur’ başlıklı haberden sonra Startan Organizasyon isimli firma avukatlarından ‘Sıla konserinin organizasyonu biz yapmadık’ açıklaması geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığı 29 Kasım 2023 tarihinde ‘2024 yılı organizasyon hizmeti. İzmir il sınırları içerisinde idarenin belirleyeceği yerler’ başlıklı bir ihale düzenledi. ‘Hizmet alımı’ usulüne göre yapılan ihalenin yaklaşık maliyeti 46 milyon 727 bin lira olarak belirlendi. Rekabet koşullarının oluşmadığı ihaleye sadece Startan Organizasyon isimli firma katıldı. 4 Ocak 2024 tarihinde yapılan ihalenin sözleşmesi ise 33 milyon lira olmuş. Bu ihale kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı boyunca konser organizasyonlarında sahne kurulumu ve ses sistemlerini düzenleme işini Startan Organizasyon isimli firmaya vermiş. İhale çok önceden imzalandığı için sanatçı isimleri şartnamede yer almadı.

AYNI BELEDİYEDEN 39 İHALE!

Startan Organizasyon firması adeta İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gediklisi çıktı. Şirketin bugüne kadar belediyeden 39 ihale aldığı görüldü. Şirketin aldığı son ihale ise Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli’nin yönettiği Çeşme Belediyesi’nden oldu. Çeşme Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği 3 günlük ‘Alaçatı Ot Festivali’ ihalesi, deprem, salgın hastalıkları anında yapılan pazarlık usulüyle Startan Organizasyon isimli firmaya verilmiş. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘Şatafattan kaçının’’ açıklamasına rağmen Çeşme Belediyesi’nin 3 günlük ot festivali için Startan Organizasyon firmasına ödediği para 15 milyon lira oldu.