CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi yapamayınca AK Partili belediye yaptı

Yaklaşık iki buçuk sene önce CHP’den AK Parti’ye geçen Menemen Belediyesi, 100 hizmet aracını vatandaşların hizmetine sundu. AK Parti olarak millete hizmeti aşk olarak gördüklerini kaydeden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yerel kalkınma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini, İzmir'e de Menemen'e de daha çok hizmet etmek istediklerini söyledi

Menemen Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 100 hizmet aracının teslim töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "2 buçuk sene önce görevi devralan Aydın Pehlivan başkanımız, borç batağındaki ve belirsizlikler içerisindeki, çalışamaz hale gelmiş Menemen Belediyesi'ni bugün öz kaynaklarıyla 250 milyonluk 100 araç alabilecek seviyeye getirmiştir. Aslında bu durum, AK Parti belediyeciliğinin de bir özetidir. AK Parti belediyeciliğinin ne olduğunu merak edenlerin Menemen'e bakması yeterlidir" dedi.

AK Parti olarak millete hizmeti aşk olarak gördüklerini kaydeden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yerel kalkınma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini, İzmir'e de Menemen'e de daha çok hizmet etmek istediklerini söyledi. Millet için çalışanların her engeli aşabileceğini ifade eden Dağ, "Birçok belediye başkanı geldi geçti. İzmir'de de geldi geçti. 'Ben 5 senemi burada sürdüreyim, bir eser ortaya koyamasam da bahane üretirim, mazeret bulurum.' anlayışıyla hareket ettiğiniz zaman ortaya eser çıkmaz. Hiçbir mazeret başarının yerini tutmaz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin muhalefetten farkının "millete hizmet etme heyecanı" olduğunu belirten Dağ, "Mesele söylemek değil, hayata geçirmek. Önümüzde somut gerçekler var. Biz abartmıyoruz, olmayan şeyi söylemiyoruz. Menemen'de siz yaşadınız, yaşıyorsunuz. Öncesinde uzun yıllar başka belediye başkanları da oldu o dönemdeki çalışmalara bakın ve şu dönemdeki çalışmalara bakın ve hakkı teslim edin." diye konuştu.

"BİZ BU ŞEHİRLERİN EVLADIYIZ"

Vatandaşa daha iyi hizmet etmek istediklerini dile getiren Dağ, şöyle devam etti:

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"2023 seçimlerinde rakibimiz çok değişti. 7'li, 8'li, 15'li, 20'li masa rakibimiz olarak girdiler seçime ve kaybettiler. 5 sene daha iktidardayız. Biz İzmir'e de Menemen'e de daha çok hizmet etmek istiyoruz. Derdimiz bu, başka bir derdimiz yok. İnşallah önümüzdeki yerel seçimlerde daha çok şehrine, iline ilçesine faydalı olmak isteyenlerin netice alacağı bir seçim olacağını düşünüyorum. Bunun için hepimiz sahada koşturacağız. Biz bu şehirlerin evladıyız. Menemen'i de İzmir'i de adım adım, karış karış biliriz."

Hamza Dağ, yerel kalkınma hedefiyle çalışmayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

100 ARAÇ HİZMETE ALINDI

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ise kaynakları doğru kullanarak vatandaşa hizmet götürdüklerini söyledi.Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hareket ettiklerini ve 100 hizmet aracını ilçeye kazandırdıklarını ifade eden Pehlivan, yeni hizmete alınan araçların maliyetinin 250 milyon lira olduğunu, ihtiyaç doğrultusunda araç alımına devam edeceklerini belirtti.