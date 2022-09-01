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Gündem CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi Atatürk'ün fotoğrafının önüne tuvalet koydu
Gündem

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi Atatürk'ün fotoğrafının önüne tuvalet koydu

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Konak Meydanı’ndaki Atatürk’ün fotoğrafının da bulunduğu afişin önüne seyyar tuvalet koydu.

Yeniakit Publisher
2022-09-01 12:03:00 - 2022-09-01 12:10:25
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi Atatürk'ün fotoğrafının önüne tuvalet koydu

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Konak Meydanı’ndaki Atatürk’ün fotoğrafının da bulunduğu afişin önüne seyyar tuvalet koydu.

İzmir‘de Konak Meydanı’nda AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle asılan ve üzerinde Atatürk ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarının da bulunduğu afişin önü seyyar tuvalet ile kapatıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine katılan vatandaşların kullanması için getirilen seyyar tuvaletin afişte yer alan Atatürk fotoğrafının önüne koyulması büyük tepki çekti. Twitter’de yaşanan olayın görüntüsünü çekip paylaşan vatandaş ise, “Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının önüne tuvalet koymuşlar. Bu zihniyet Atatürk’ün partisiyiz deyip İzmir’i yönetiyor” dedi.

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Yorumlar

Mustafa

Bu ne sevgi ah bu ne ızdırap

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