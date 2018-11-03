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CHP'li İzmir Belediyesi'nde skandal! Sanat eseri tablolar, hurdaya ayrılmış

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait birbirinden değerli 33 tablo, hurdaya ayrılmasıyla ilgili olarak savcılık tarafından soruşturma açıldı. Araştırmalar neticesinde resimlerden 6'sının Başkan Aziz Kocaoğlu'nun makam odasında olduğu belirlendi.

03 Kasım 2018 Cumartesi 11:39
CHP'li İzmir Belediyesi'nde skandal! Sanat eseri tablolar, hurdaya ayrılmış

Sayıştay, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni denetledi. 33 sanat eserinin kaybolduğunu tespit etti. Bunun üzerine savcı devreye girdi. 'Hepsini bulun' dedi.

6 tanesi Kocaoğlu'nun odasında

2008'de komisyon kararıyla envanterden çıkarılan tablolardan 6'sının Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun makamında asılı olduğu belirlendi. Şimdi kayıp 27 resim aranıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 'kaybedilen' tablolar Bedri Rahmi Eyüboğlu, Aliye Berger, Şeref Bigalı, Cavit Atmaca, Mustafa Esirkuş gibi ünlü ressamlara ait....

NAZIM BAYKİŞİYEV

NURETTİN ERGÜVEN

ETHEM BAYMAK

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 11:39
  1. CHP
  2. İzmir
  3. İzmir Büyükşehir Belediyesi
  4. Tablo skandalı
  5. Sanat eserlerini hurdaya ayırmışlar
  6. soruşturma başlatıldı

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