CHP'li İzmir Belediyesi'nde işçi krizi! 'Paramızı istiyoruz'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde "geriye dönük alacaklar' krizi yaşanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN ve İZENERJİ'de çalışan 18 bin işçinin toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan geriye dönük farkları söz verildiği halde yatırılmayınca, işyerlerinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası üyesi 18 bin çalışan, dün sabah 20 ila 40 bin lira arasında değişen alacakları için yarım gün iş bıraktı.

"SÖZÜNÜ TUT"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in makamının bulunduğu Egemenlik Evi önünde toplanan belediye personeli, Soyer'e 'Sözünü tut, alacaklarımızı yatır' çağrısında bulundu.

"PARAMIZI İSTİYORUZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Genel İş İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Faruk Saral, "Hizmeti üreten biz emekçiler isek ödemeler noktasında öncelik, alın teri döken bu gülen yüzlerin olmalıdır. Sonuna kadar sabırla bekledik." dedi. Sözlerine devam eden Faruk Saral, "Üretimden gelen gücümüzü kullanarak buradayız, alacaklarımızı istiyoruz" dedi.

TAM GÜN İŞ BIRAKACALAR

Tunç Soyer'in ödeme yapmaması halinde işçiler 1 Ağustos Salı günü de tam gün iş bırakacak. Bu seferki eylemde sendika üyesi otobüs şoförlerinin de iş bırakması gündeme gelebilecek.

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