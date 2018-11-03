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CHP’li İzmir Belediyesi’nde büyük vurgun

Skandalların tükenmediği CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde, Belediye’nin gözetiminde bulunan 28 farklı Türk ressamın dünyaca ünlü 33 tabloluk koleksiyonunun kaybolduğu ortaya çıktı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 11:19
CHP’li İzmir Belediyesi’nde büyük vurgun

Ömer Faruk Şahin / ANKARA 

Geçtiğimiz gün açıklanan Sayıştay raporlarında ortaya çıkan gerçeğe göre İzmir Büyükşehir Belediyesi gözetiminde bulunan 28 farklı Türk ressamın dünyaca ünlü 33 tabloluk koleksiyonu kayboldu. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tabloların kayıp olduğunu kabul ettiği ve milyonlarca lira değerinde olan tabloların akıbetini bilmediği ortaya çıktı.

Ünlü 33 tablo iç edildi!

Sayıştay raporları, İzmir Büyükşehir Belediyesinin milyonlarca lira değerinde olan 33 tabloyu iç ettiğini gözler önüne serdi. Aralarında Aliye Berger, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Şeref Bigalı, Cavit Atmaca, Mustafa Esirkuş gibi dünyaca ünlü ressamların tablolarından oluşan koleksiyonun İzmir Resim ve Heykel Müzesi uzmanlarının iki yıl süren yardımları çerçevesinde onarılarak kayıt ve defterlere işlenmek suretiyle 1998 yılında belediye demirbaşı haline getirildiği belirtilirken, söz konusu tabloların imha kaydı ile 2008 yılında kayıtlardan çıkarıldığı tespit edildi. İmha kaydı ile envanterden çıkarılan 33 tablodan, yapılan incelemeler neticesinde 6 adedine ulaşıldı. Bu durum diğer 27 tablonun akıbetinin ne olduğu sorusunu gündeme getirdi. Kayıtların sağlıklı olmadığı Sayıştay raporlarında belirtilirken, durumun ayrıntılı olarak araştırılması gerektiği ifade edildi.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 11:19
  1. Sayıştay raporları
  2. İzmir Büyükşehir Belediyesi
  3. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi
  4. Aliye Berger
  5. Bedri Rahmi Eyüboğlu
  6. Şeref Bigalı
  7. Cavit Atmaca
  8. Mustafa Esirkuş
  9. İzmir Resim ve Heykel Müzesi

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