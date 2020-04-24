CHP'li ismin "100'üncü yıl" yalanı elinde patladı, rezil oldu
CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda TBMM’nin 100. Yılı için hatıra parası basılmadığını ileri sürdü. Ancak paylaşımında sert ifadeler kullanan Sertel'in iddiasının doğru olmadığı, Darphane tarafından Meclis'in 100. yılına özel hatıra paralarının basıldığı ortaya çıktı.
CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel Twitter hesabından TBMM’nin 100. Yılı için hatıra para basılmadığına ilişkin bir iddia paylaştı.
Sertel, paylaşımında "FETÖ’cülerin etkinlikleri için “hatıra parası” basıp piyasaya milyonlarca sürenler; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin 100’üncü yılı “Hatıra parası” basmayı niye düşünmediler. Düşünerek basmadılarsa 100 bin kere yazıklar olsun. Düşünmedilerse vakit geç değil." ifadelerini kullandı.
Gerçek kısa sürede ortaya çıktı
Sertel'in araştırma gereği duymadan paylaştığı iddianın gerçek olmadığı ortaya çıktı. Darphane Genel Müdürlüğü TBMM’nin 100. Yılı nedeniyle hatıra para çalışması yaparak tüm vatandaşlara duyurdu.
Bu kapsamda;
100 bin adet tedavülde olacak şekilde 1TL'lik madeni para
3.000 adet gümüş
5.000 adet bronz
Sınırlı sayıda da altın hatıra para basıldı.
İşte yapılan o duyuru:
Sertel'in o paylaşımı: