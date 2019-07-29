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CHP'li İsmail Uygur'un torpil skandalına tepkiler çığ gibi büyüyor

CHP'li belediyelerde yaşanan işçi kıyımları ve çifte maaş skandallarının ardından bir de torpil skandalı patlak verdi. CHP’li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’un oğlunu 7.000 lira maaşla müdür yardımcısı yapması büyük tepkilere yol açtı. "Kimseye güvenemedim" diyerek gülünç bir şekilde kendini savunmaya çalışan CHP'li Uygur'a uzmanlar, "Torbalı gibi koca sanayi bölgesinde üniversite öğrencisi oğlundan başka liyakat sahibi kimse yok muydu?" diyerek tepki gösterdi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:35
CHP'li İsmail Uygur'un torpil skandalına tepkiler çığ gibi büyüyor

Belediye başkanı seçildiği 31 Mart 2019'dan bu yana asgari ücretli 425 işçiyi "tasarruf" gerekçesiyle işten çıkartan CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, 24 yaşındaki oğlunu müdür yardımcısı kadrosuyla 7 bin lira maaşla işe aldı. Yaşanan skandalın patlak vermesinin ardından CHP'li İsmail Uygur çark etti. Önce oğluna sahip çıkan Uygur, ardından tepkilere dayanamayarak oğlunu görevden aldı.

A Haber canlı yayınına katılan isimler CHP'li belediyelerin içinde bulunduğu çelişkilere dikkat çekti.

Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin CHP'nin 31 Mart seçimleri öncesinde verdiği sözleri bir bir unuttuğuna dikkat çekti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "liyakat" konusunda partilileri uyardığını söyleyen Şahin, Torbalı'daki skandalın hemen bu uyarıdan sonra patlak verdiğini söyledi.

"İşçilere dokunmam demişti"

CHP'li İsmail Uygur, seçimlerden önce hazırlanan bir videoda "Benim asgari ücretle çöp toplayan işçiyle işim olmaz" diyerek işçilere sözde güvence vermişti. Uygur, seçimlerden sonra en çok işçi kıyımı yapan belediyeler arasında yerini aldı.

"Koca Torbalı'da liyakat sahibi bir oğlun mu kaldı?"

Torbalı ilçesinin büyük bir sanayi bölgesi olduğuna dikkat çeken Zafer Şahin, her fırsatta donanımdan, liyakattan dem vuran CHP'nin çelişkisine dikkat çekti.. Şahin, CHP'li başkana "Torbalı gibi bir yerde liyakat sahibi başka kimse yok muydu da üniversite öğrencisi oğlunu buldun?" diyerek tepki gösterdi.

Oğlunu genel müdür yardımcısı yapan CHP'li başkana AK Parti'den ilk tepki

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:35
  1. Ankara
  2. CHP
  3. İsmail Uygur

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