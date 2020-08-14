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Gündem

CHP'li isimlere kötü haber

CHP'li üç ismin yeni tip koronavirüse yakalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 16:46:00 -
CHP'li isimlere kötü haber

Çin'de bir yarasanın yenilmesiyle beraber başladığı iddia edilen ve tüm dünyaya yayılan, yüzbinlerce kişiyi canından eden ve milyonlarca kişiye bulaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Yeni vaka sayılarında yaşanan düşüşün ardından yaşanılan rehavetle birlikte yeniden bir yükselme görülürken vatandaşlara sık sık tedbirlere uyulması çağrıları yapılıyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi üzerinde önemle duruluyor. Bazı illerde yeniden yasaklar konuluyor.

CHP'de 3 isme koronavirüs şoku

Son olarak yeni vakalara CHP'li üç isim eklendi.

CHP Giresun İl Başkanı Fikri Bilge, İl Başkan Yardımcısı Onur Konar ve Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş'ın yeni tip koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Katıldıkları programlardan sonra ateş ve ağrı şikayetleri başladı

CHP Giresun İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, katıldıkları programların ardından ateş ve ağrı şikayetleri üzerine 4 Ağustos tarihinde test yaptıran Fikri Bilge, Onur Konar ve Murat Bektaş'ın sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Karantina süreçleri devam ediyor

Bilge'nin 8 günlük tedavi sürecinden sonra 12 Ağustos tarihinde negatif test sonucuna ulaşılarak Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu edildiği bildirildi. Yine yapılan açıklamada, CHP'li üç kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edilirken evlerinde karantina süreçlerinin devam ettiği duyuruldu.

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