CHP'li isimden skandal açıklama: PKK bizim için sorun değil
CHP'li Aytuğ Atıcı, HDP'nin PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmemesinin kendileri için sorun olmadığını söyledi.22 Ekim 2018 Pazartesi 14:15
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski milletvekili ve partinin Mersin belediye başkan aday adayı Aytuğ Atıcı, katıldığı bir televizyon programında skandal açıklamalarda bulundu.
Teröristleri savundu
CHP’li Atıcı, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) karşı CHP'nin tutumunu açıkladı. Atıcı, HDP’nin terörize edilmesinin yanlış olduğunu savundu. Atıcı, “CHP, HDP'ye kötü gözle bakmıyor, HDP'nin bu ülkenin gerçeği olduğunu biliyoruz. CHP, PKK'yı bir terör örgütü olarak tanımlar, ama HDP'yi kriminalize etmez. Bu durumda, Doğu ve Güneydoğu'daki halklar arasında, herkesin elini tutacak bir tek CHP kalmıştır” ifadelerini kullandı.
İttifakı açıklamıştı
Önceki gün de İngiltere’de yerel seçimlere ilişkin soruları cevaplayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP’yle ittifak yapabileceklerini açıklamıştı.
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