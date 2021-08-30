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Gündem CHP'li isimden Erdoğan saygısızlığı! Tepki yağıyor
Gündem

CHP'li isimden Erdoğan saygısızlığı! Tepki yağıyor

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okunurken bir skandala imza attı. CHP'li isim Erdoğan'ın mesajının okunduğu esnada arkasını dönerek saygısızlık yaptı. CHP'li Narin'in hareketi sosyal medyada büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 15:20:00 -
CHP'li isimden Erdoğan saygısızlığı! Tepki yağıyor

30 Ağustos Zaferinin yıldönümü etkinliklerinde CHP'li bir isim saygısız bir eylemde bulundu.

Kadıköy'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okunurken CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin arkasını döndü. CHP'li başkanın bu görüntüsü sosyal medyada büyük tepki çekti. CHP'li isme her kesimden tepki yağdı.

 AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Fatih Kaya mesaj yayınlayarak bu hareketi şöyle kınadı: 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi töreninde Atatürk'e ve başkomutan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a saygısızca davranan Kadıköy Chp ilçe başkanı Ali Narin'i şiddetle kınıyorum.

 

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