CHP'li isimden bomba itiraflar: Partimiz FETÖ'ye teslim oldu CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş, CHP'nin Deniz Baykal'ın kaseti ile FETÖ'ye teslim olduğunu söyledi.

CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş, katıldığı CNN Türk canlı yayınında bomba açıklamalarda bulundu. Konuşmasında CHP ve FETÖ ilişkisine değinen Ateş, eski genel başkan Deniz Baykal'ın kasetinin bu ilişkinin adeta dönüm noktası olduğunu vurguladı. FETÖ tarafından Baykal'a kurulan kaset kumpası sonrası CHP'nin FETÖ tarafından teslim alındığını ifade eden Ateş, "Kaset kumpası ile CHP FETÖ'ye teslim oldu" dedi. Kaset olayının FETÖ'nün önünü açtığını sözlerine ekleyen Ateş, "CHP, FETÖ'ye teslim olmamış olsaydi MİT kumpası ve 15 Temmuz darbe girişimi gerçekleşemezdi" ifadelerini kullandı.

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