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CHP'li isimden bomba itiraflar: Partimiz FETÖ'ye teslim oldu

CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş, CHP'nin Deniz Baykal'ın kaseti ile FETÖ'ye teslim olduğunu söyledi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 00:41
CHP'li isimden bomba itiraflar: Partimiz FETÖ'ye teslim oldu

CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş, katıldığı CNN Türk canlı yayınında bomba açıklamalarda bulundu. Konuşmasında CHP ve FETÖ ilişkisine değinen Ateş, eski genel başkan Deniz Baykal'ın kasetinin bu ilişkinin adeta dönüm noktası olduğunu vurguladı. FETÖ tarafından Baykal'a kurulan kaset kumpası sonrası CHP'nin FETÖ tarafından teslim alındığını ifade eden Ateş, "Kaset kumpası ile CHP FETÖ'ye teslim oldu" dedi.

Kaset olayının FETÖ'nün önünü açtığını sözlerine ekleyen Ateş, "CHP, FETÖ'ye teslim olmamış olsaydi MİT kumpası ve 15 Temmuz darbe girişimi gerçekleşemezdi" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 00:41
  1. 15 Temmuz darbe girişimi
  2. CHP
  3. FETÖ
  4. Yılmaz Ateş
  5. Deniz Baykal

YORUM YAZ

  • YılmazYılmaz22 sa önce
    Türkmenardı,görmen ve duyman gerekenleri görmeyebilir,duymayabilirsin bu senin sorunun.Lâkin CHP'lileri ben toplantılarda hiç görmedim demek ya kasıtlıdır yada kulaktan dolma bilgilerle fikir yürütmek,yorum yapmaktır.Geçmişte Türk siyasetine hükümet eden şahsiyetleri iyi takip edersen Fetö ile ilişkileri hakkında fikir sahibi olabilirsin.Fetö elebaşını bu ülkenin başına ilk belâ eden CHP Genel sekreterlerinden Kâsım GÜLEK'tir,daha fazlasına gerek yok.Gelelim CHP Fetö ilişkisine,Kemal KILIÇDAROĞLU'nun Enis BERBEROĞLU ile Zaman gazetesini ziyaretinin fotolarınıda mı görmedin ? CHP'li Barış YARKADAŞ'ın: Fetö'yü ziyaret eden CHP'li vekiller,Bülent TEZCAN,Engin ÖZKOÇ,Ali DEMİRÇALI,Faik TUNAY,Gökhan GÜNAYDIN tweetini de mi okumadın ? 26 Ocak 2012 yılında ABD imamı Faruk TABAN'ın CHP genel merkezinde Kemal KILIÇDAROĞLU'nu ziyaretini ve 2013 yılında Kemal KILIÇDAROĞLU ve Faruk LOGOĞLU ile beraber ABD'de hizmet hareketi ifadelerini kullanarak,yine ABD imamı Faruk TABAN ile yaptıkları kahvaltı haberini de mi okumadın ? Aykan ERDEMİR'i,Eren ERDEM'i,Karşı gazetesinin geçmişini,Kemal efendinin Baylock'çu çıkan dört danışmanını bunlarıda mı duymadın,ALLAH'tan kormak gerekmez mi bu durumda !
  • mutmainemutmaine23 sa önce
    Chp bu, en iyisini onlar bilir!
  • utanmazlarutanmazlar1 gün önce
    bunlar vekillik verilmeyenler... aqp nin yeni particileri gibi anlayacağınız :)
  • ali uysalali uysal1 gün önce
    Partiniz fetöye fetöAmerikaya teslim.
  • TürkmenardıTürkmenardı1 gün önce
    Allah’dan korkun doğruyu söyleyin kardeşim fetöyü bu milletin başına akp musallat etti ben hiç bir chp liyi fetönün toplantısında görmedim akp liler hep baş köşelerde oturuyorlardı.
  • Dadaş Dadaş 1 gün önce
    Kemal Kılıçdaroğlunun da kaseti var 28 Kasım 2008 de Almanya’da bir sauna clup de yanlız Kılıçdaroğlu değil 25 milletveki beraber şu anda Kartal belediye Başkanı Ali kılıç ortamı hazırladı kendisi o dönem Alevi federasyonu başkanıydı
  • MilletMillet1 gün önce
    Eh duran saat bile günde bir kez dogruyu gösteriyorateşde dogruyu görmüş bravo
  • abdrhmnabdrhmn1 gün önce
    o zaman fetönün chpkk ya seçtiği baş kamal mundaroğlunu alın görevden
  • AviniAvini1 gün önce
    Bu kumpasın başındaki zatı niye atıfta bulunmuyorsunuz.Sonuçta kasetle CHP’yi yönetiyor. 15 Temmuz olmazmışta bunların tabanı yalan üreten bir siyaset . Oy almak uğruna takla atan bir politika yürüten siyasi parti CHP yi 17 yaşındaki bir gence sorsan aynısını söyler yalan dolan
  • Yunus kopuzYunus kopuz1 gün önce
    Benim 4.yaşındakı torun bile anladı fetoş olduklarını.
  • AsabiAsabi1 gün önce
    Sadece feto değil pkk ve dhkpc, mlkp, gibi terör örgütlerinde teslim oldu. Aleviler CHP yi ele geçirince normaldir
  • yusufyusuf1 gün önce
    Ak parti kime teslim?Reis ve yanindaki uc-bes kisi haric hepsi fetocu.
  • BaşkentliBaşkentli1 gün önce
    Yani? Yanisi şu; Kaset kumpası ile gönderilen Deniz Baykalın yerine yeni Başkanıda atamış oluyor fetö. Eeeee, atanan atayanın kılıcını sallamak zorundadır bu iş böyledir. Böyledirde Sayın ateş bu açıklamayı neden daha önce yapmadı? Gerçi herkes neyin ne olduğunun farkında. Disko topu gibi dönen gündem değişiklikleri milletin psikolojisini acayip bozmuş. Memlekette herses ulema herkes alim herkes politolog herkes filozof ve bir o kadarda bir şey bilmeyen.

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