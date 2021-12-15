CHP'li isimden bomba açıklama: Kılıçdaroğlu taktik uyguluyor, asıl adayı Abdullah Gül!

CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Sevigen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, gündemde kalmak için aday olmak istiyormuş gibi bir tavır sergilediğini söyledi. Sevigen, "Kılıçdaroğlu kendisi de aday olmak istemiyor. Millet İttifakı zaten istemiyor. Millet İttifakı'nı bırakın, kendi partisinde delegelere sorsun, onlar da Kılıçdaroğlu'nu istemiyor." dedi. Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül'ün aday olmasını istediğini, belediye başkanlarının önünü de kendi belirlediği adayı ittifaka dayatmak için kestiğini söyledi.

"CHP'nin kendisi de Kılıçdaroğlu'nu aday göstermez"

Sabah'a konuşan CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, Millet İttifakı'ndaki adaylık tartışmalarını şu sözlerle değerlendirdi:

İYİ Parti, Kemal Bey'in adaylığını istemediğini belirten açıklamalar yapıyor. Bu önemli değil. Kılıçdaroğlu asıl şunu düşünsün; CHP, Kemal Bey'i aday gösterir mi? Kemal Bey, CHP içinde ön seçim yapsın. Koysun sandığı delegelerin önüne, bakalım aday seçilecek mi? CHP'nin kendisi de Kılıçdaroğlu'nu aday göstermez.

"Kendi adayını göstermek için belediye başkanlarının önünü kesiyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Belediye Başkanlarımız bir dönem daha görev yapsın' çıkışı ile adaylıklarının önünü kestiğini söyleyen Sevigen, bunun nedenini ise şu sözlerle açıkladı:

İYİ Parti, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy alacağını kamuoyu anketleri ile görüyor. Seçimi bu iki ismin kazanma ihtimali veya daha fazla oy toplama ihtimali, Kemal Bey'in kazanma ihtimalinden daha fazla. Kemal Bey, kendi belirlediği adayı ittifaka seçtirmek için, belediye başkanlarının önünü kesiyor. Bu nedenle bu açıklamaları yapıyor.

"Kılıçdaroğlu'nun adayı Abdullah Gül"

CHP Genel Başkanı'nın gündemde kalmak için adaylık açıklaması yaptığını ifade eden Sevigen çarpıcı sözler sarfetti:

Kemal Bey, aday falan olmayacak. Kemal Bey'in aday olma ihtimali yok. Kılıçdaroğlu kendini gündemde tutmak için bu şekilde hareket ediyor. Danışmanları böyle yönlendiriyor diye düşünüyorum. Dün 1.5 saat canlı yayın yaptı. Allah için soruyorum,anamuhalefet partisinin liderinin hangi sözü aklınızda kaldı? Hangi vaadini hatırlıyorsunuz? Çıkın progrmaı izleyenlere sorun, hangi sözü akılda kaldı? Kemal Bey'in dünden akılda kalan, medyada yer bulabildiği tek açıklaması, 'Cumhurbaşkanı adaylığı' ile ilgili kısım. Kemal Bey de bunu bildiği için aday olacakmış gibi hareket ediyor. Kemal Bey'in kendisi de aday olmak istemiyor. Taktik olarak bu şekilde davranıyor.

Kemal Bey, belediye başkanlarını istemiyor. Onların yerine Abdullah Gül'ü aday yapmak istiyor.

"Birbirlerinden haberleri yok"

CHP'li Özgür Özel'in, 'Adayımız belli' açıklaması sonrası Kılıçdaroğlu'nun, 'Bunu hiç konuşmadık' sözlerini de değerlendiren Sevigen, "Aday belli değil. Biri çıkıyor belli diyor. Kemal Bey çıktı, 'Hiç konuşmadık' dedi. Birbirlerinden haberleri yok." dedi.

"Koskoca partiyi ne hale getirdiler, üzülüyorum"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun, katıldığı canlı yayınlarda dış politikayı konuşmaması, adaylık ekseni ve suni gündemlerle sınırlı kalmasını da eleştiren Sevigen, "Yunanistan'ın sergilediği davranışlar, ABD'nin Yunanistan'a üs yapması, Kıbrıs sorunu, Libya'daki seçimler, Kemal Bey bunları hiç konuşmuyor. Cumhurbaşkanı adayı olacak bir kişinin, etrafımız ateş çemberine dönmüşken, 'Bırakın kardeşim şimdi adaylığı, bunları konuşalım' demesi lazım. Cumhurbaşkanı adayının daha üst perdeden, daha büyük sorunların çözümünü konuşması lazım. Kemal Bey, TÜİK beni almadı falan diyor. CHP Genel Başkanı randevusuz devlet kurumuna gider mi? Gidiyorsa da kapıda timsah gözyaşı dökmez girer. Koskoca partiyi ne hale getirdiler, vallahi içim sızlıyor, üzülüyorum." dedi.

Ne olmuştu?

Millet İttifakı sık sık erken seçim çıkışı yapmasına rağmen adaylık konusunda bir türlü uzlaşamıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklamaları ile adaylığa yeşil ışık yakıyor, İYİ Parti ise Kılıçdaroğlu'na 'kırmızı ışık' yakarak 'Olmaz' diyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına yeşil ışık yakıyor, bu kez de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bir dönem daha belediye başkanlığı yapmalarını istiyorum' diyerek 'kırmızı ışık' yakıyor ve 'Olmaz' diyor. İttifakta gündeme gelen bir diğer çatı aday ise Abdullah Gül olurken, İYİ Parti bu ismi de veto ediyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel her ne kadar adayımız belli dese de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün canlı yayında, 'İttifakla bu konuyu hiç görüşmedik' diyerek bu durumun eleştirilere karşı bir geçiştirme açıklaması olduğunu gözler önüne serdi.

Kaynak: Sabah