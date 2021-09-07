CHP’li isim Osmanlı Devleti’ne kin kustu
CHP eski Milletvekili Berhan Şimşek, katıldığı canlı yayında Osmanlı Devleti'ne kin kustu.
Osmanlı'ya her seferinde dil uzatan CHP zihniyetinin açıklamaları bitmek bilmiyor.
Tarih cahilliği mi yoksa kasıtlı bir saldırı mı?
CHP eski Milletvekili Berhan Şimşek, Tele1'de katıldığı bir programda Osmanlı Devleti'ni hedef alarak skandal ifadeler kullandı.
Şimşek, "Osmanlı 622 yıl imparatorluk olarak hüküm sürdü ama o hüküm içerisinde aklı ve bilimi öne koymadılar. Sarayda cariyeleriyle yaşadılar." diyerek Osmanlı İmparatorluğu'nu küçük düşürmeye çalıştı.