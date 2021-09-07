  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Liverpool oyuncusu da 'darbe mağduru' oldu
BBP'den Sözcü yazarının iddiasına sert cevap
Tek başına yaşayan hemşire evinde ölü bulundu
Ülkede koronavirüs aşı yaşı 6'ya düştü!
Gündem CHP’li isim Osmanlı Devleti’ne kin kustu
Gündem

CHP’li isim Osmanlı Devleti’ne kin kustu

CHP eski Milletvekili Berhan Şimşek, katıldığı canlı yayında Osmanlı Devleti'ne kin kustu.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 00:07:00 -

Osmanlı'ya her seferinde dil uzatan CHP zihniyetinin açıklamaları bitmek bilmiyor.

Tarih cahilliği mi yoksa kasıtlı bir saldırı mı?

CHP eski Milletvekili Berhan Şimşek, Tele1'de katıldığı bir programda Osmanlı Devleti'ni hedef alarak skandal ifadeler kullandı.

Şimşek, "Osmanlı 622 yıl imparatorluk olarak hüküm sürdü ama o hüküm içerisinde aklı ve bilimi öne koymadılar. Sarayda cariyeleriyle yaşadılar." diyerek Osmanlı İmparatorluğu'nu küçük düşürmeye çalıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay