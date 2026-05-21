CHP’li isim, Nazlıaka’nın omurgasızlığını fena yüzüne vurdu! “Sayın Genel Başkanın gölgesi olacağım emrindeyim diyordu”

Didem Temel, Kılıçdaroğlu’nun açıklamasına Özel ile fotoğrafını paylaşarak “Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde; eşitliğin, adaletin, özgürlüğün ve demokrasinin hâkim olduğu bir Türkiye için yılmadan, yorulmadan çalışacağız. Halkın iradesiyle, dayanışmayla, azimle ve kararlılıkla sonunda hep birlikte ‘Başardık!’ diyeceğiz” sözleriyle karşılık veren sözde Aile ve Sosyal Hizmetler Gölge Bakanı Aylin Nazlıaka’ya geçmişi hatırlatarak tepki gösterdi.

“SAYIN GENEL BAŞKANIN GÖLGESİ OLACAĞIM, EMRİNDEYİM’ DİYORDU”

“Siyaset bu yüzden her geçen gün halkın gözünden düşen bir kurum. Çünkü siyasetçide omurga yok!” diyen Temel, “6 Kasım 2023, olaylı kurultaydan sonraki ilk pazartesi. Öğlene doğru Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmek için son kez Genel Merkeze gittim. Şimdi burada nutuk atan bu hanımefendi Sayın Genel Başkanın ekibini arayarak bağıra bağıra ‘söyleyin ben PM listelerini deldim, Sayın Genel Başkanımın oradaki gölgesi olacağım, emrindeyim…’ diye ağlamaklı bir sesle bağlılığını (!) bildirdi! Olayı pazartesi yaşadım, çarşambasına Özgür Özel’in kapısına yanaşmıştı bile… Şimdi bu paylaşımı görünce mutlu da oldum açıkçası; aynı ekipte olmayacağım bir isim daha adadan elendi”

Didem Temel, şaibeli kurultay öncesi Özgür Özel’e karşı “Daha güzel yarınlar ve mutlu bir Türkiye için amasız, fakatsız’ notuyla Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklamıştı.