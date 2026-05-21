  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hakan Fidan'dan Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistlere ilişkin açıklama Pakistan devrede: ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nı güvenceye alacak geçici uzlaşı planı Türkiye nüfusu için alarm veren rakamlar! TÜİK endişelendiren verileri açıkladı PKK’nın İran kolu PJAK Trump’ı yalanladı: Kendi silahlarımız var! Zamanı gelince harekete geçeceğiz! Doğu'nun Boğaz Köprüsü 5,9 milyar lira kazandırdı Petro'dan siyonist bakana şamar: Tam bir Nazi gibi davranıyor! Soykırımı gizlemek için insanlara saldırıyorlar! Beğenmediklerini sınır dışı ediyor Köle tüccarı geri döndü Vergi borcu olanlar dikkat! Ali Mahir Başarır yine çarpıttı! Yalanı bu video deşifre ediyor İspanya Dışişleri Bakanı duyurdu: 44 aktivist Türkiye aktarmalı uçakla geliyor!
Gündem CHP’li isim, Nazlıaka’nın omurgasızlığını fena yüzüne vurdu! “Sayın Genel Başkanın gölgesi olacağım emrindeyim diyordu”
Gündem

CHP’li isim, Nazlıaka’nın omurgasızlığını fena yüzüne vurdu! “Sayın Genel Başkanın gölgesi olacağım emrindeyim diyordu”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP’li isim, Nazlıaka’nın omurgasızlığını fena yüzüne vurdu! "Sayın Genel Başkanın gölgesi olacağım emrindeyim diyordu"

Özgür Özel muhalifi CHP’li isim Didem Temel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun dünkü arınma çağrısına Özgür Özel ile fotoğrafını paylaşarak tepki gösteren Aylin Nazlıaka’yı rezil etti!

Didem Temel, Kılıçdaroğlu’nun açıklamasına Özel ile fotoğrafını paylaşarak “Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde; eşitliğin, adaletin, özgürlüğün ve demokrasinin hâkim olduğu bir Türkiye için yılmadan, yorulmadan çalışacağız. Halkın iradesiyle, dayanışmayla, azimle ve kararlılıkla sonunda hep birlikte ‘Başardık!’ diyeceğiz” sözleriyle karşılık veren sözde Aile ve Sosyal Hizmetler Gölge Bakanı Aylin Nazlıaka’ya geçmişi hatırlatarak tepki gösterdi.

“SAYIN GENEL BAŞKANIN GÖLGESİ OLACAĞIM, EMRİNDEYİM’ DİYORDU”

“Siyaset bu yüzden her geçen gün halkın gözünden düşen bir kurum. Çünkü siyasetçide omurga yok!” diyen Temel, “6 Kasım 2023, olaylı kurultaydan sonraki ilk pazartesi. Öğlene doğru Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmek için son kez Genel Merkeze gittim. Şimdi burada nutuk atan bu hanımefendi Sayın Genel Başkanın ekibini arayarak bağıra bağıra ‘söyleyin ben PM listelerini deldim, Sayın Genel Başkanımın oradaki gölgesi olacağım, emrindeyim…’ diye ağlamaklı bir sesle bağlılığını (!) bildirdi! Olayı pazartesi yaşadım, çarşambasına Özgür Özel’in kapısına yanaşmıştı bile… Şimdi bu paylaşımı görünce mutlu da oldum açıkçası; aynı ekipte olmayacağım bir isim daha adadan elendi”

Didem Temel, şaibeli kurultay öncesi Özgür Özel’e karşı “Daha güzel yarınlar ve mutlu bir Türkiye için amasız, fakatsız’ notuyla Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklamıştı.

CHP'li Belediyelerde 'Temsil' Vurgunu! Özel Kaleme ve Reklama Milyonlar Akıtmışlar!
CHP'li Belediyelerde 'Temsil' Vurgunu! Özel Kaleme ve Reklama Milyonlar Akıtmışlar!

Gündem

CHP'li Belediyelerde 'Temsil' Vurgunu! Özel Kaleme ve Reklama Milyonlar Akıtmışlar!

Kılıçdaroğlu da "hırsızlık" dedi, "arınma" çıkışı CHP’yi silkeledi
Kılıçdaroğlu da "hırsızlık" dedi, "arınma" çıkışı CHP’yi silkeledi

Gündem

Kılıçdaroğlu da "hırsızlık" dedi, "arınma" çıkışı CHP’yi silkeledi

Kılıçdaroğlu, rezaletlere dayanamadı! CHP, "haramın, kirlenmişliğin sığınağı" olamaz
Kılıçdaroğlu, rezaletlere dayanamadı! CHP, “haramın, kirlenmişliğin sığınağı” olamaz

Siyaset

Kılıçdaroğlu, rezaletlere dayanamadı! CHP, “haramın, kirlenmişliğin sığınağı” olamaz

CHP'li gazeteci Hilal Köylü'den Özgür Özel yönetimine liyakat ve skandal tepkisi
CHP'li gazeteci Hilal Köylü'den Özgür Özel yönetimine liyakat ve skandal tepkisi

Gündem

CHP'li gazeteci Hilal Köylü'den Özgür Özel yönetimine liyakat ve skandal tepkisi

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

chpyi bölmeye gerek yok

demci kemalciler birlesti 13 yıl boyunca kürtleri zazları ermenileri rumları yahudileri yerlestirdiler chp içine olan bu kendileri kendilerini haklıyorlar ???

ilkeli onurlu omurgalı olmak dişilik işi değil KİŞİLİK İŞİDİR, HERKESTE BULUNMAZ!!!!!

...............TEMİZLİK ŞART KANSER YAYGIN İSE YENİSİNE BAKILACAK...bunların Türkiye-millet-hizmet-istiklal-İSTİKBAL-İSLAM-İNSANLIK DERDİ YOK
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23