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Siyaset CHP'li isim Kılıçdaroğlu'nu fena madara etti
Siyaset

CHP'li isim Kılıçdaroğlu'nu fena madara etti

ABD Başkanı seçilen Joe Biden’ı kutlayan Kemal Kılıçdaroğlu’na eski CHP milletvekilleri tepki gösterdi. Şahin Mengü “Türkiye’deki 'iktidarı devireceğim’ diyen siyasetçi kutlanmaz” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 11:33:00 - 2020-11-12 11:53:57
CHP'li isim Kılıçdaroğlu'nu fena madara etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD Başkanı seçilen Joe Biden için jet hızıyla kutlama mesajı yayınlamasına parti içinde sayıları az da olsa bazı eski milletvekilleri sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda tepki gösterdi.

Eski Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün açıklaması şöyle: “Tayyip Erdoğan’ı günahım kadar sevmem, ama Türkiye’de bir iktidarı ‘Devireceğim’ diyen bir Amerikalı siyasetçiyi hiç sevmem. O kutlanmaz, 'Haddini bil, Türkler kendi sorunlarını kendi çözer' denir. Biz Amerikan’ın bütün baskılarına rağmen Kıbrıs’a çıkartma yapan partinin üyeleriyiz. Atatürkçüysen, Kemalist’sen emperyalistlerle ilişkine mesafe koyacaksın.”

"Rotasını şaşırmışlardan değiliz"

Eski Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu’nun ise konu ile ilgili yayınladığı mesajda Trump’ın gitmesine üzülen, Biden’ın gelmesine sevinen, rotasını şaşırmışlardan değiliz." dedi.

Eski CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt ise hem Şahin’in hem de Turpçu’nun mesajlarını kendi sayfasında paylaşarak, bu görüşlere katıldığını ifade etti.

 

 

 

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Yorumlar

Eyüp

Hiç boşuna çenenizi yormayın. Eylemleriyle söylemleri yüzde yüz taban tabana zıt tek parti chpkk dır. Sizler hdp ile sarmaş dolaş olmaya devam. Acaba şu Atatürk ve laiklik kelimeleri olmadan bana ne anlatacaksın?
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Alī

Nerede eski milli duruşlu c h p liler
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