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Siyaset CHP’li isim ifşa etti! CHP’li Belediyede rüşvet ve şantaj skandalı patladı
Siyaset

CHP’li isim ifşa etti! CHP’li Belediyede rüşvet ve şantaj skandalı patladı

Yeniakit Publisher
2024-09-19 01:18:00 -
CHP’li isim ifşa etti! CHP’li Belediyede rüşvet ve şantaj skandalı patladı

CHP'li Afyonkarahisar Belediyesi'nin rüşvet isteyip şantaj ve imar usulsüzlüğü yaptığı ortaya çıktı. Belediyenin, imar affı için 60 milyon TL istediğini basına yansıtan ise CHP İl Gençlik Kolları Başkanı oldu.

CHP'li Afyonkarahisar Belediyesi, CHP'li İl Gençlik Kolları Başkanı Avukat Muhammed Turalı'ya şantaj yaptı. Turalı kendisini asılsız iftiralarla tehdit edenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olay öncesinde belediyenin imar usulsüzlüğü yaparak rüşvet istediği ve tehditlerine boyun eğmeyen kişilere şantaj yaptığı ortaya çıktı.

SEÇİMİ KAZANIR KAZANMAZ RÜŞVET İSTEDİLER

CHP'li belediye yönetimi, CHP'li İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Turalı'nın avukatlığını yaptığı bir şirketle imar konusunda anlaşmazlık yaşadı. Belediye, imar affı için şirketten 15 milyon TL para istedi. Şirketin bu teklifi kabul etmesi üzerine sorun çözüldü. Ancak 31 Mart seçimlerinin ardından Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın eşi Yasin Köksal ve seçim döneminde Burcu Köksal'ın özel şoförlüğünü yapan YÜNTAŞ Genel Müdürü olan Kemal Doğan, şirketten 60 milyon TL talep etti.

“PARAYI YÜNTAŞ'A ATMAZSANIZ KEPÇELERLE GİRERİZ”

Yasin Köksal ve Kemal Doğan, imar affı için gereken rüşvetin YÜNTAŞ'a gönderilmesini, aksi takdirde imar affı olmayacağını ve şirkete ait yapıya 'kepçelerle gireceklerini' belirtti. Olayı gün yüzüne çıkaran ise, şirketin bunu kabul etmeyerek hukuki yollara başvurması oldu.

CHP'Lİ BELEDİYEDEN KENDİ İL BAŞKANLARINA TEHDİT VE ŞANTAJ

Yasin Köksal, gençlik kolları başkanlığına getirmek için fırsat kolladığı Sena Baki üzerinden Muhammed Turalı'ya şantaj yaptı. Ellerinde Turalı'nın uyuşturucu madde kullandığına dair videolar olduğunu öne süren Sena Baki, Turalı'yı videoları yayınlamakla tehdit etti. Turalı, kendisine isnat edilen asılsız suçlamalara karşı şikayetçi oldu.

BELEDİYE BAŞKANININ BAŞKA YOLSUZLUKLARI DA VAR

Afyonkarahisar'ı fiilen yöneten ismin Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın eşi Yasin Köksal olduğu ifade ediliyor. Yasin Köksal'ın yaptığı imar usulsüzlüğü ve şantaj bu olayla ortaya çıkmış olsa da kanunlara aykırı çok sayıda iş yaptığı belirtiliyor.

Kaynak: Yeni Şafak

 

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